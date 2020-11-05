Каникулы в школах Петербурга закончатся по плану. Ирина Потехина рассказала, как будет устроена удалёнка по желанию

Продлевать каникулы в Петербурге из-за коронавируса не будут. Школьники возвращаются к учёбе 9 ноября. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.

«Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть переведён на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно», — уточнила она.