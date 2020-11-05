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05.11.2020 18:52
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Каникулы в школах Петербурга закончатся по плану. Ирина Потехина рассказала, как будет устроена удалёнка по желанию

Продлевать каникулы в Петербурге из-за коронавируса не будут. Школьники возвращаются к учёбе 9 ноября. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.

«Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть переведён на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно», — уточнила она.

Потехина напомнила, что комитет по образованию в сотрудничестве с Педагогическим университетом имени Герцена разработали «ряд инструментов, которые помогут встроиться в дистанционную работу и детям, и педагогам, и родителям».

Для перехода на дистант родителям необходимо написать заявление, а также вместе со своим классным руководителем определить формы промежуточной и итоговой аттестации — с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребёнок будет писать контрольные.

Также школьник получит доступ к порталу дистанционного обучения, где будет выложено расписание для каждого «виртуального класса» — с 5-го по 11-й. «Там же ребята смогут подключаться к самим онлайн-урокам, получать домашние задания. А также пользоваться «Удаленкой на продленке» — консультациями наставников-тьюторов из числа старшекурсников Педуниверситета. Для младшей школы подготовлена отдельная программа», — уточнила вице-губернатор.

Напомним, по результатам опроса большая часть родителей поддержала очный формат обучения.

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Комментарии (8)

Centurion
Гладко было на бумаге, да забыли про овраги..... . Как один учитель может разорваться? И в классе уроки проведи и дистанционно? Или в один день количество школьных учителей удвоится? А кто будет проверять выполненные задания онлайн?. ..... Полный бред.
polinmole
Ну в принципе, все правильно. Дали людям выбор. Кто боится заразы и имеет возможность сидеть дома, будет учиться сам, кто не может - ходите в школу. И скученность упадёт, и учителям будет легче с меньшим количеством детей. И качество образования улучшится. Я по нашему классу сужу: за очную форму высказались 60 процентов, это все приезжие (совсем не с кем оставить и если не работать, то будет нечего есть ), люди со средним образованием (не тянут программу даже 4 класса) и родители гиперактивных мальчиков. Остальные готовы изыскать возможность заниматься с детьми. Очень показательно и логично.
Валерий Мазнев
Казалось бы все просто- просто сделай как Собянин! Нет каждая чиновная шпулька начинает удовлетворять чувство собственной значимости и генерить какой-то вздор! А безвольный ничтожный усатик продолжает занимать губернаторское место!
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