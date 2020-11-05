Каникулы в школах Петербурга закончатся по плану. Ирина Потехина рассказала, как будет устроена удалёнка по желанию
Продлевать каникулы в Петербурге из-за коронавируса не будут. Школьники возвращаются к учёбе 9 ноября. Об этом сообщила на своей странице «ВКонтакте» вице-губернатор Ирина Потехина.
«Есть только одно нововведение, которое принципиально отличает вторую четверть этого учебного года от первой четверти: любой ребёнок по решению родителей может быть переведён на смешанную форму обучения. То есть он может остаться дома и заниматься дистанционно. А может через какое-то время вернуться в класс и заниматься очно», — уточнила она.
Потехина напомнила, что комитет по образованию в сотрудничестве с Педагогическим университетом имени Герцена разработали «ряд инструментов, которые помогут встроиться в дистанционную работу и детям, и педагогам, и родителям».
Для перехода на дистант родителям необходимо написать заявление, а также вместе со своим классным руководителем определить формы промежуточной и итоговой аттестации — с какой периодичностью будут проверяться домашние задания, как ребёнок будет писать контрольные.
Также школьник получит доступ к порталу дистанционного обучения, где будет выложено расписание для каждого «виртуального класса» — с 5-го по 11-й. «Там же ребята смогут подключаться к самим онлайн-урокам, получать домашние задания. А также пользоваться «Удаленкой на продленке» — консультациями наставников-тьюторов из числа старшекурсников Педуниверситета. Для младшей школы подготовлена отдельная программа», — уточнила вице-губернатор.
Напомним, по результатам опроса большая часть родителей поддержала очный формат обучения.