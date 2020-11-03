Родителям в Петербурге дадут выбор. В школах вводят дистант по желанию

Петербургским родителям дадут возможность решать, оставить ребёнка на очном обучении в школе или перевести на удалённое. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 3 ноября.

«Для перехода на удаленное обучение родителю достаточно будет написать заявление директору своей школы, указав там предполагаемый срок, например вторую четверть», — отметила она.

Обучающийся удалённо школьник получит доступ к материалам на портале дистанционного образования, как к видеоурокам, так и к домашним заданиям, консультациям тьютора и вебинарам по наиболее трудным разделам. Домашние задания будет проверять школьный учитель.