FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +8
80.57р93.76р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
03.11.2020 18:56
6
Печать

Родителям в Петербурге дадут выбор. В школах вводят дистант по желанию

Петербургским родителям дадут возможность решать, оставить ребёнка на очном обучении в школе или перевести на удалённое. Об этом на своей странице «ВКонтакте» рассказала вице-губернатор Ирина Потехина 3 ноября.

«Для перехода на удаленное обучение родителю достаточно будет написать заявление директору своей школы, указав там предполагаемый срок, например вторую четверть», — отметила она.

Обучающийся удалённо школьник получит доступ к материалам на портале дистанционного образования, как к видеоурокам, так и к домашним заданиям, консультациям тьютора и вебинарам по наиболее трудным разделам. Домашние задания будет проверять школьный учитель.

Система дистанционки для петербургских школ разрабатывается с Российским государственным педагогическим университетом.

Каникулы в школах Петербурга закончатся 9 ноября. Ранее Ирина Потехина анонсировала, что в городе будет создан центр онлайн-уроков.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

263938511
Ну, весной тоже неделю перед каникулами давали выбирать, в итоге всех высадили... Что нас ждёт сейчас?
262126571
Даже не верится! Неужели здравый смысл хоть где то взял верх! Уходим с детьми на удаленку. Наконец-то.. Будем ждать вакцину и весну.
Алекс99
Аллилуйя.
Интересно, как это будет воплощаться в жизнь. Если удастся желающих учителей перевести полностью на онлайн-обучение или частично, но без увеличения нагрузки, то ОК. А если один и тот же учитель должен будет, отпахав очную нагрузку в школе, давать еще и онлайн-уроки в свободное от работы время, — да нет, не может такого быть))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний