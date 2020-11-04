Смертельный пожар в Красном Селе стал уголовным делом. Оказание небезопасных услуг вменяют двоим

Как сообщили в ведомстве, случившееся квалифицировали как оказание небезопасных услуг, которое по неосторожности повлекло гибель двух или более лиц — часть 3 статьи 238 УК. Следователи выяснили, что в доме 93 по улице Красных Командиров располагался частный пансионат: «неустановленные лица из числа сотрудников одной из организаций» платно содержали пожилых людей.

Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело после пожара в частном доме в Красносельском районе, при котором 4 ноября погибли три человека и ещё трое оказались в больнице.

«Установлено, что к совершению указанного преступления причастны мужчина 1965 года рождения и женщина 1986 года рождения. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения», — говорится в сообщении СК. Следователи, криминалисты и спасатели продолжают работать на месте пожара.

Пожар в здании начался рано утром 4 ноября, горела крыша и второй этаж. По предварительным данным, возгорание произошло из-за проблем с проводкой. Погибли трое стариков — 89, 92 и 84 лет, двое из них, предположительно, муж и жена. Ещё трое оказались в больнице. Владелец заявил, что состоит в родстве со всеми живущими в доме пожилыми людьми.

Последний легальный пансионат для престарелых съехал из здания на Красных Командиров в 2018 году. Как объяснила «Фонтанке» гендиректор компании «Наш Дом», сделать это пришлось из-за ужесточения закона, который запретил подобным организациям занимать частные дома.