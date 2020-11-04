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04.11.2020 12:42
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Последний легальный пансионат в сгоревшем в Красном Селе доме съехал два года назад. К пожарной безопасности у арендаторов не было вопросов

Пансионат для пожилых «Наш Дом» съехал из здания в Красном Селе в 2018 году, потому что собственник не захотел переводить дом в статус коммерческого помещения. О заезде новых постояльцев бизнесменам неизвестно.

Как рассказала «Фонтанке» генеральный директор компании «Наш Дом» Ольга Попова, договор аренды с владельцем дома 93 по улице Красных Командиров организация заключала в 2018 году, просуществовал их пансионат там несколько месяцев. Искать другое помещение пришлось из-за ужесточения закона, который запретил подобным организациям занимать частные дома. Владелец, объяснила Попова, не захотел переводить здание в статус коммерческого, и тогда «Наш Дом» решил съехать. «К пожарной безопасности у нас не было вопросов. Это довольно новый дом, там все было оборудовано», — вспоминает предпринимательница. Она также отметила, что не слышала о том, чтобы дом после их отъезда продолжал функционировать как пансионат для престарелых.

Пожар в здании начался рано утром 4 ноября, горела крыша и второй этаж. По предварительным данным, проблема была с проводкой. Погибли две пожилые женщины и мужчина. Еще трое оказались в больнице. Владелец утверждает, что все старики в доме — его родственники. Версию проверяют с привлечением экономической полиции.

© Фонтанка.Ру

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