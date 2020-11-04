Частный дом в Красном Селе, где утром 4 ноября загорелся второй этаж, был приспособлен под дом престарелых. Владелец утверждает, что все погибшие и пострадавшие были его родственниками.



По данным из открытых источников, в доме 93 по улице Красных Командиров расположен пансионат «Наш Дом». Сохранились в Сети и фото обстановки — по несколько кроватей в комнатах, общий зал. Однако в соцсетях организации сейчас адрес в Красном Селе не значится.