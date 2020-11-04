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04.11.2020 10:36
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В Красном Селе, где при пожаре погибли трое, горел дом престарелых

Частный дом в Красном Селе, где утром 4 ноября загорелся второй этаж, был приспособлен под дом престарелых. Владелец утверждает, что все погибшие и пострадавшие были его родственниками.

По данным из открытых источников, в доме 93 по улице Красных Командиров расположен пансионат «Наш Дом». Сохранились в Сети и фото обстановки — по несколько кроватей в комнатах, общий зал. Однако в соцсетях организации сейчас адрес в Красном Селе не значится.

Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»

По информации «Фонтанки», пожар начался на втором этаже, предположительно, из-за проводки. Погибли трое стариков — 89, 92 и 84 лет, двое из них, предположительно, муж и жена. Как ранее сообщала пресс-служба управления МЧС, еще троих увезли в больницу.

На место в том числе выехала экономическая полиция, чтобы проверить слова владельца — он утверждает, что дом престарелых больше в этом здании не функционирует, а все погибшие и пострадавшие его родня.

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