Трое погибших найдены после пожара в двухэтажном доме в Красносельском районе

Минувшей ночью на проспекте Красных Командиров в Красносельском районе горел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Найдено трое погибших, еще три человека доставлены в больницу.



Пожар произошел на пр.Красных Командиров, д.93, в двухэтажном каркасно-щитовом частном доме, размером 10х10 метров. Происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 кв.м, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба Пожар был локализован в районе 6 утра, но во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших - все взрослые. Еще три человека были доставлены в больницу для осмотра.

