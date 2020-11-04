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04.11.2020 09:36
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Трое погибших найдены после пожара в двухэтажном доме в Красносельском районе

Минувшей ночью на проспекте Красных Командиров в Красносельском районе горел частный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу. Найдено трое погибших, еще три человека доставлены в больницу.

Пожар произошел на пр.Красных Командиров, д.93, в двухэтажном каркасно-щитовом частном доме, размером 10х10 метров. Происходило горение кровли и второго этажа на общей площади 100 кв.м, произошло обрушение кровли, сообщает пресс-служба Пожар был локализован в районе 6 утра, но во время проливки сгоревших конструкций были обнаружены тела троих погибших - все взрослые. Еще три человека были доставлены в больницу для осмотра.

Как отмечают в ведомстве, в настоящее время все причины и обстоятельства пожара, а также личности погибших выясняются.

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