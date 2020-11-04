Полицию Австрии предупреждали, что устроивший теракт в Вене пытался купить оружие

Летом 2020 года террорист, расстрелявший людей в Вене, пытался приобрести оружие, о чем полиция Словакии информировала коллег из Австрии. Об этом 4 ноября сообщает Австрийское агентство новостей.

Как уточняется, в среду словацкая полиция опубликовала эту информацию в сообщении в Facebook, ее подтвердил представитель министерства внутренних дел Австрии. Боеприпасы мужчина пытался приобрести летом, однако ему не удалось это сделать. Сразу после словацкая полиция уведомила об этом факте Австрию.