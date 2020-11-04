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04.11.2020 15:20
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Полицию Австрии предупреждали, что устроивший теракт в Вене пытался купить оружие

Летом 2020 года террорист, расстрелявший людей в Вене, пытался приобрести оружие, о чем полиция Словакии информировала коллег из Австрии. Об этом 4 ноября сообщает Австрийское агентство новостей.

Как уточняется, в среду словацкая полиция опубликовала эту информацию в сообщении в Facebook, ее подтвердил представитель министерства внутренних дел Австрии. Боеприпасы мужчина пытался приобрести летом, однако ему не удалось это сделать. Сразу после словацкая полиция уведомила об этом факте Австрию.

В результате стрельбы в Вене 2 ноября погибли 4 человека, еще 17 получили ранения, в том числе 28-летний полицейский. Его жизнь в настоящее время вне опасности.

Теракт произошел сразу в шести локациях города: мужчина начал расстреливать прохожих. Погибли двое мужчин и женщин: пожилая пара, молодой человек и официантка. Двое подозреваемых были задержаны, еще один, 20-летний мужчина, застрелен. Он имел гражданство Северной Македонии и Австрии и ранее был судим за причастность к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

«Фонтанка» поговорила с оказавшимися в Вене в ночь теракта россиянами.

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