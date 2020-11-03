Вена была островком спокойствия в бушующем мире европейских межнациональных катаклизмов последних лет. То, что произошло там в ночь на 3 ноября, логично смотрелось бы в каком-нибудь Париже, Берлине или Мадриде, да даже в Женеве. Но тихая и спокойная Вена до сих пор была будто с другой планеты.

«Для австрийцев это полнейший шок». «Фонтанка» поговорила с россиянами в Вене о том, как они провели ночь террора

«Шок у большинства. Не ожидал никто. В Вене есть относительно проблемные районы, как и во многих европейских городах, но здесь сложно было представить такое. Неожиданно!» — рассказывает «Фонтанке» россиянин Альберт, по работе часто оказывающийся во многих европейских городах. Во время перестрелки в понедельник он был не в самой Вене, но его друзья и коллеги, живущие в столице, провели бессонную ночь, рассказывает предприниматель.

В самой гуще событий, наоборот, оказалась этой ночью экс-петербурженка Дарья. «Был последний день перед локдауном, и поэтому народу везде битком. Ещё супертёплый день, и просто вся Вена сидела в кафе на улицах», — рассказывает она.

Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки» Фото: Читатель «Фонтанки»

Дарья с мужем живут в пригороде: «Умные люди в центре не живут, а работают». Однако как раз в этот день они решили поехать в центр в кино. Это совсем маленькое заведение с двумя залами в полуподвальном помещении. Смотрели новый фильм «Никогда, редко, иногда, всегда». Когда он закончился, администратор кинотеатра зашел в зал и рассказал, что случилось, попросил всех зрителей — пару десятков человек — не выходить на улицу. У русской пары дома остались дети — хоть и почти взрослые, но все же было тревожно. Чтобы ожидание было менее томительным, администрация всех угостила мороженым, а кто-то перебрался в бар кинотеатра и попивал вино. Вместе с другими зрителями в вестибюле кинотеатра Дарья активно читала на телефоне новости и обсуждала происходящее. «Улицы полны полицией, сверху только и слышно, что сирены. Бегают по улице и стреляют, а в небе пробка из вертолетов», — докладывала она «Фонтанке». Сообщения были противоречивы: сперва говорили о семи погибших, потом это было опровергнуто — официально жертв три и еще один из числа террористов. Откуда-то пришла информация, будто вооруженных было семь человек, и один из них взорвался, а остальные якобы разбежались: в старом центре очень легко спрятаться. Их, передавали друг другу новости жители Вены, ищет полиция, и именно поэтому всем настоятельно рекомендовано не выходить на улицы.

Все, с кем удалось пообщаться редакции, подчеркивали: запрета выходить из дома не было, была именно что рекомендация. Но в Вене к рекомендациям относятся внимательно. «Выход на улицы не запрещали — просто попросили оставаться дома ради собственной безопасности, и чтобы облегчить работу полиции, которая искала нападавших», — объясняла «Фонтанке» Ольга, российская студентка в Австрии. Она живет в пригороде Вены, так что о случившемся могла догадаться лишь по звуку полицейских сирен повсюду. «Не запретили, просто рекомендовали, что выглядит очень разумным в настоящий момент», — также поправляла корреспондента еще одна студентка венского университета Вероника. По ее словам, полиция этой ночью попросила жителей города не распространять в соцсетях видео с места событий, чтобы не мешать проведению операции. Вероника предложила «Фонтанке» обращаться за официальной информацией в твиттер столичной полиции, потому что только там публикуют официально подтвержденные обновления. Однако очевидно, что сами венцы более чем активно обменивались свежей неофициальной информацией и слухами, а также вовсю публиковали видео.

Едва ли не больше всего, кажется, местных впечатлило сообщение о примерно тысяче посетителей Венской оперы, застрявших в ней после спектакля. Но к этому относились даже с юмором: «В опере крепкие стены и много шампанского», — шутила Дарья, сама запертая как раз почти напротив оперного театра. Ближе к полуночи по местному времени на экране кинотеатра, где она оказалась запертой, начали транслировать новости. Показывали карту города с отмеченными точками места стрельбы, а также выступление канцлера Себастьяна Курца. Он кажется совсем молодым — ему 34 года, но вызывает уважение у жителей Австрии. Про выступавшего чуть ранее Куртца министра внутренних дел Карла Нехаммера говорили: «Такое лицо, как будто его сейчас хватит инфаркт», — ему и правда минувшей ночью пришлось нелегко. Из кинотеатра Дарью с мужем выпустили примерно в 2 ночи по местному времени. Пришлось идти по уже пустынным улицам, на которых то тут, то там встречались полицейские патрули, машины и вертолеты.

Читатель «Фонтанки»

«Вена очень безопасный город, — объясняла Ольга «Фонтанке» около полуночи. — Никакой угрозы исламского терроризма не было, и насколько я знаю, на данный момент не идет речи ни о национальности нападавших, ни о мотивах, так что важно не распространять ксенофобные стереотипы. Стреляли у синагоги, но в тот момент она была закрыта, так что неясно, была ли она целью». В то, что дело в национальности, изначально не хотела верить и Дарья: «Синагога, я так понимаю, ни при чем. Она там просто рядом». Но дальнейшие события показали, что дело все же в этом.