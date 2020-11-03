Глава МВД Австрии: В результате теракта в Вене пострадало 22 человека

На совести террориста, устроившего стрельбу в Вене 2 ноября, — четверо погибших и 22 пострадавших, заявил 3 ноября во время пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Ранее сообщалось о 17 раненых в результате нападения, местные СМИ говорили о пяти умерших. Россиян среди них нет.

По словам Нехаммера, число пришлось скорректировать, потому что спасатели действовали быстро, и раненых не сразу отнесли к жертвам террористического акта. Жизнь тяжелораненого 28-летнего полицейского сейчас вне опасности, ему сделали операцию. Министр сказал, что его спасли двое граждан Австрии с миграционным прошлым. Ранее СМИ писали о том, что стражу порядка помогли два турка.