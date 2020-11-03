Глава МВД Австрии: В результате теракта в Вене пострадало 22 человека
На совести террориста, устроившего стрельбу в Вене 2 ноября, — четверо погибших и 22 пострадавших, заявил 3 ноября во время пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.
Ранее сообщалось о 17 раненых в результате нападения, местные СМИ говорили о пяти умерших. Россиян среди них нет.
По словам Нехаммера, число пришлось скорректировать, потому что спасатели действовали быстро, и раненых не сразу отнесли к жертвам террористического акта. Жизнь тяжелораненого 28-летнего полицейского сейчас вне опасности, ему сделали операцию. Министр сказал, что его спасли двое граждан Австрии с миграционным прошлым. Ранее СМИ писали о том, что стражу порядка помогли два турка.
«Никакой террористической атаке не удастся разделить наше общество», — подчеркнул глава МВД, указывая на то, что полицейского спасли не коренные австрийцы.
Вена опустела в связи с террористической атакой, которая произошла сразу в шести локациях накануне вечером и ночью. Жертвами стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. Полиция во время спецоперации в городе Санкт-Пёльтен задержала двух подозреваемых участников теракта. Ещё один был застрелен полицией. Им оказался 20-летний гражданин Северной Македонии, второе его гражданство было австрийским. Он уже был судим за причастность к ИГ (запрещенная в России организация).
В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.