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03.11.2020 17:14
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Глава МВД Австрии: В результате теракта в Вене пострадало 22 человека

На совести террориста, устроившего стрельбу в Вене 2 ноября, — четверо погибших и 22 пострадавших, заявил 3 ноября во время пресс-конференции министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Ранее сообщалось о 17 раненых в результате нападения, местные СМИ говорили о пяти умерших. Россиян среди них нет.

По словам Нехаммера, число пришлось скорректировать, потому что спасатели действовали быстро, и раненых не сразу отнесли к жертвам террористического акта. Жизнь тяжелораненого 28-летнего полицейского сейчас вне опасности, ему сделали операцию. Министр сказал, что его спасли двое граждан Австрии с миграционным прошлым. Ранее СМИ писали о том, что стражу порядка помогли два турка.

«Никакой террористической атаке не удастся разделить наше общество», — подчеркнул глава МВД, указывая на то, что полицейского спасли не коренные австрийцы.

Вена опустела в связи с террористической атакой, которая произошла сразу в шести локациях накануне вечером и ночью. Жертвами стали пожилые мужчина и женщина, молодой прохожий и официантка. Полиция во время спецоперации в городе Санкт-Пёльтен задержала двух подозреваемых участников теракта. Ещё один был застрелен полицией. Им оказался 20-летний гражданин Северной Македонии, второе его гражданство было австрийским. Он уже был судим за причастность к ИГ (запрещенная в России организация).

В австрийской столице ситуацию контролируют полицейские патрули с мигалками. Большинство людей остаются дома, многие магазины закрыты.

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