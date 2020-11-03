Сетчатый забор высотой около 2,5 метров появился вокруг Белого дома в Вашингтоне на случай возможных беспорядков во время проведения выборов президента США, сообщает 3 ноября «Интерфакс» со ссылкой на CNN. «Строители работали круглые сутки, чтобы возвести эти сооружения на площади в 20 гектаров. Они состоят из отдельных панелей в виде мелкой железной сетки, на которую невозможно забраться», — сообщают СМИ.

Фото: скриншот CNN

Аналогичные заграждения появились вокруг Лафайет-сквера у Белого дома, где летом проходили нашумевшие акции протеста стихийного движения #BlackLivesMatter после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

О том, что выборы президента США в 2020 году могут сопровождаться беспорядками ещё 27 октября сообщал тот же телеканал CNN. В последние часы перед главным днём выборов американского президента владельцы брендовых магазинов в центре американской столицы и в Нью-Йорке заколачивали витрины строительными плитами, чтобы минимизировать ущерб от возможного повторения грабежей левых радикалов. Серия атак и поджогов прокатилась по стране несколько месяцев назад под предлогом борьбы за права национальных меньшинств. Власти Чикаго ранее провели учения на случай обострения ситуации на улицах, а губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом, который представляет Демократическую партию, заявил, что готовится к беспорядкам после выборов. Беспорядки возможны в тех штатах, где пока не очевидна победа ни Трампа, ни Байдена, пояснили ранее «Фонтанке» эксперты. «Столица США Вашингтон, средний Запад (Мичиган, Висконсин, Миннесота), западное побережье (Орегон и штат Вашингтон), крупные города (Филадельфия), там где «пограничье» по симпатиям и там, куда могут быстро подъехать сторонники тех и других их соседних округов/штатов», — чертит контурную карту возможных уличных боёв американист, редактор экспертного издания Al-Monitor (США) Максим Сучков.

Риски активизации уличной политики возможны во всех «колеблющихся штатах», уверена Виктория Журавлёва. «Особенно в Пенсильвании, где все еще висит иск о продлении подсчета бюллетеней. Демократы хотят продления времени подсчета голосов, республиканцы блокируют. Штат решающий, поэтому при малейшей неясности выйдут и те и другие», — говорит руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлёва. «Никакой гражданской войны стенка на стенку не будет. Но будет безусловная реакция обеих сторон. Ни одна из сторон не признает поражения. Если будут демонстрации протеста — то будет контрпротест. Столкновения будут точно. Количество стволов в США в полтора раза больше, чем количество населения. И люди накалены», — заявлял «Фонтанке» в свою очередь американист, независимый журналист Михаил Таратута.