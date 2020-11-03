Неспящим в ночи. Как оперативно следить за выборами президента США.

3 ноября 2020 года запомнится мировой истории выборами президента США, а ведь могли бы тихо-мирно отмечать день первого валютного аукциона, проведенного в СССР в этот день в 1989 году. Впрочем, аукцион, возможно, еще состоится, в зависимости от победителя нынешней предвыборной гонки. «Фонтанка» рассказывает, как быстрее всех понять, вернутся ли демократы в Белый дом, или Трамп останется в Овальном кабинете ещё на 4 года. Со всеми вытекающими.

Фото: коллаж / «Фонтанка.ру»

1. Какие американские ресурсы смотреть?

Для онлайн мониторинга хода выборов опрошенные «Фонтанкой» американисты советуют сразу несколько площадок. В том числе спецраздел ежедневной газеты «USA Today» и выборная вкладка на сайте Bloomberg. Оба ресурса позволяют анализировать данные по каждому штату США отдельно.



Спецпроект TheNewYorkTimes в ожидании первых данных предлагает изучить сводные рейтинги Байдена и Трампа по каждому штату и отдельно оговаривает, что в этом году следить онлайн за выборами будет сложнее, потому что в разных штатах разное время для подсчёта голосов избирателей, которые проголосовали досрочно по почте. Всего по почте заранее проголосовали почти 100 миллионов американцев.



2. Какие российские ресурсы смотреть?

В Рунете оперативной аналитикой занимаются сотрудники Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) в рамках специального проекта «США: выборы 2020». Регулярные аналитические статьи по самым разным аспектам последствий выборов выходят на сайте Carnegie.ru. Оперативные новости в своём телеграм-канале «Политобозреватель» отслеживает постоянный эксперт «Фонтанки», американист Максим Сучков.



3. Какие СМИ США «трамповские», а какие «байденовские»?

«Fox у Трампа, остальные все у Байдена (телесеть Fox Broadcasting Company входит в «большую четверку» американских телевещательных компаний вместе с ABC, CBS и NBC – прим.ред.)», - лаконична Виктория Журавлева в анализе медиаресурсов кандидатов в президенты США.



«Протрамповские, помимо FoxNews, – NewYorkPost (одна из крупнейших газет), BreitbartNews (ултраправый онлайн ресурс). Пробайденовские- все основные американские мейнстрим-СМИ от NewYorkTimes и Вашингтон Пост до CNN, MSNBC (левая, прогрессивистская повестка)», - даёт свой медиарасклад Максим Сучков.



4. «Колеблющиеся штаты», что это?



В традиции выборов президента США есть штаты, которые исторически большинством избирателей предпочитают либо кандидата от демократов, либо от республиканцев, но есть штаты, где результаты не предопределены.



«В конце концов, важно только, какой штат к какому кандидату отходит, и сколько в них проголосовавших за того и другого, - поясняет «Фонтанке» американист, редактор экспертного издания Al-Monitor (США) Максим Сучков. - Дальше арифметика по выборщикам: всего их 538, для победы нужно 270».



«Колеблющихся штатов каждый год в диапазоне от 6-13. В этих штатах нет однозначного большинства ни у одного кандидата, и каждый штат дает много выборщиков. В этом году 6 ключевых штатов, которые могут решить исход. Неожиданно традиционно республиканский Техас в их числе, - отмечает Сучков и называет оставшиеся 5 самых горячих точек на политической карте США. – Пенсильвания, Аризона, Флорида, Джорджия и Висконсин».



Американист Виктория Журавлёва добавляет в список «колеблющихся» ещё 2 штата: Миннесота и Северная Каролина. «В частности Трампу надо обязательно взять Флориду и еще хотя бы два из тройки: Мичиган, Миннесота, Висконсин. Пенсильвания тоже имеет решающее значение для обоих. Если Байден ее возьмет, то он почти победил», - поясняет руководитель Центра североамериканских исследований Института мировой экономики и международных отношений.



5. Где возможны стихийные протесты и почему?



«Столица США Вашингтон, средний Запад (Мичиган, Висконсин, Миннесота), западное побережье (Орегон и штат Вашингтон), крупные города (Филадельфия), там где «пограничье» по симпатиям и там, куда могут быстро подъехать сторонники тех и других их соседних округов/штатов», - чертит контурную карту возможных уличных боёв Максим Сучков.



Риски активизации уличной политики возможны во всех «колеблющихся штатах», уверена Виктория Журавлёва. «Особенно в Пенсильвании, где все еще висит иск о продлении подсчета бюллетеней. Демократы хотят продления времени подсчета голосов, республиканцы блокируют. Штат решающий, поэтому при малейшей неясности выйдут и те и другие», - говорит эксперт.



В 2016 году Трамп выиграл у Хиллари Клинтон в Пенсильвании с перевесом всего в 0,78%. Сейчас в Пенсильвании по опросам лидирует Байден.



P.S. Читайте на «Фонтанке», как выборы президента США повлияют на мировую экономику, с какими итогами подошли к 3 ноября Дональд Трамп и Джо Байден и чем это грозит России .



Николай Нелюбин,

"Фонтанка.ру"