Американские силовики готовятся к возможным протестам и беспорядкам после президентских выборов
Власти США не исключают вспышку недовольства части населения после выборов президента страны. Спецслужбам велели приготовиться.
Как пишет 27 октября CNN, подготовку проводит Министерство внутренней безопасности, а именно два подразделения - иммиграционная полиция и погранично-таможенная служба. При этом каких-либо предварительных данных о том, что протесты действительно будут, у властей нет. Отмечается, что в случае победы Дональда Трампа массовые беспорядки вспыхнут с большей вероятностью, чем при победе Джо Байдена. Предполагается, что затронуть подобная активность может города с демократическим большинством, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон.
Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.