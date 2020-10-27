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27.10.2020 08:52
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Американские силовики готовятся к возможным протестам и беспорядкам после президентских выборов

Власти США не исключают вспышку недовольства части населения после выборов президента страны. Спецслужбам велели приготовиться.

Как пишет 27 октября CNN, подготовку проводит Министерство внутренней безопасности, а именно два подразделения - иммиграционная полиция и погранично-таможенная служба. При этом каких-либо предварительных данных о том, что протесты действительно будут, у властей нет. Отмечается, что в случае победы Дональда Трампа массовые беспорядки вспыхнут с большей вероятностью, чем при победе Джо Байдена. Предполагается, что затронуть подобная активность может города с демократическим большинством, в том числе Нью-Йорк и Вашингтон.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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