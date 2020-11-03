Российский боксер Поветкин госпитализирован из-за коронавируса. Реванш с Уайтом перенесен

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин заболел коронавирусом. Как написал в Твиттере руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский во вторник, 3 ноября, в связи с этим бой с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесён.

Боксер находится сейчас в одной из московских клиник под присмотром врачей. Бой пройдет не раньше 2021 года. По словам Рябинского, болезнь протекает «умеренно»: с температурой, но без критических осложнений.