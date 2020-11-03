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03.11.2020 18:07
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Российский боксер Поветкин госпитализирован из-за коронавируса. Реванш с Уайтом перенесен

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Александр Поветкин заболел коронавирусом. Как написал в Твиттере руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский во вторник, 3 ноября, в связи с этим бой с Диллианом Уайтом, намеченный на 21 ноября, будет перенесён.

Боксер находится сейчас в одной из московских клиник под присмотром врачей. Бой пройдет не раньше 2021 года. По словам Рябинского, болезнь протекает «умеренно»: с температурой, но без критических осложнений.

Напомним, первый бой между Поветкиным и Уайтом прошел 22 августа. Поветкин победил нокаутом в пятом раунде.

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Комментарии (4)

Otkating
Российский?! Мне он даром не нужен. Кто тебя РОССИЙСКИМ признал?! Может мне в паспорт нафигачить, что мне однофамильцы. Я Не поветкин.
virusanet
удобная штука этот фуфловирус однако.
все проблемы теперь можно на него списывать.

хе-хе.
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