Проценко не нашёл связи между коронавирусом и группой крови

Группы крови больных COVID-19 не связаны с тяжестью течения или летальностью, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили», — написал Проценко в Facebook.

В качестве иллюстрации он предложил диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней. При этом отношение умерших от COVID-19 к выписанным пациентам при разных группах крови примерно одинаковое.