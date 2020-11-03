Проценко не нашёл связи между коронавирусом и группой крови

Группы крови больных COVID-19 не связаны с тяжестью течения или летальностью, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.
«Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили», — написал Проценко в Facebook.
В качестве иллюстрации он предложил диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней. При этом отношение умерших от COVID-19 к выписанным пациентам при разных группах крови примерно одинаковое.
По данным на 3 ноября, в ГКБ №40 в Коммунарке находятся на лечении 904 пациента.
Закономерность между течением болезни и кровью изучали учёные нескольких стран. Представители Китая, США и Ирана пришли к выводу, что чаще других от ковидных осложнений умирают люди со второй группой крови. Датские исследователи заявили, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0, то есть первой.