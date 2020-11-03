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03.11.2020 09:51
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Проценко не нашёл связи между коронавирусом и группой крови

Группы крови больных COVID-19 не связаны с тяжестью течения или летальностью, заявил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

Фото: facebook.com

«Группа крови и COVID-19. Проанализировали нашу базу данных реанимационных больных в попытке ответить на вопрос: "Влияет ли группа крови пациента на длительность стационарного лечения и выживаемость". Достоверных различий не получили», — написал Проценко в Facebook.

В качестве иллюстрации он предложил диаграммы, согласно которым средняя длительность стационарного лечения пациентов с подтвержденным коронавирусом и различными группами крови длится от 13 до 16 дней. При этом отношение умерших от COVID-19 к выписанным пациентам при разных группах крови примерно одинаковое.

По данным на 3 ноября, в ГКБ №40 в Коммунарке находятся на лечении 904 пациента.

Закономерность между течением болезни и кровью изучали учёные нескольких стран. Представители Китая, США и Ирана пришли к выводу, что чаще других от ковидных осложнений умирают люди со второй группой крови. Датские исследователи заявили, что наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0, то есть первой.

Фото: facebook.com

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Комментарии (3)

DEMOMON
Сам-то он смотрит на своё график? Что-то нет выживших с четвёртой группой крови.
261222041
Фонтанка, нет группы "АВ0". Есть система групп крови "АВ0". А группы по ней называются 0(1), А(II), В (III) и АВ (IY).
Cashmare
группа AB0 - это что за обозначение? всё смешалось в доме облонских?
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