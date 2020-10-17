Учёные выявили группу крови, с которой легче всего переносить коронавирус
Наименьшему риску заражения коронавирусом, по мнению учёных, подвержены люди с группой крови AB0, то есть первой. Тяжесть течения болезни, как показали исследования, также зависят от группы крови.
Как сообщает 17 октября РИА «Новости» со ссылкой на статьи в журнале Blood Advances и на портале MedicalXpress, датские учёные сравнили данные 473 тысяч человек, протестированных на COVID-19. Больше положительных результатов оказалось у людей с группами A (вторая), B (третья) и AB (четвертая), а с первой группой (AB0) – меньше. Причина может быть в том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.
В Канаде исследовали 95 ковидных пациентов в тяжёлом состоянии. У людей с группами А и АВ зафиксировано больше осложнений, требующих искусственной вентиляции легких и интенсивной терапии.
До этого закономерность между течением болезни и кровью изучали представители Китая, США и Ирана. Они пришли к выводу, что чаще других от ковидных осложнений умирают люди со второй группой крови.