Учёные выявили группу крови, с которой легче всего переносить коронавирус

Наименьшему риску заражения коронавирусом, по мнению учёных, подвержены люди с группой крови AB0, то есть первой. Тяжесть течения болезни, как показали исследования, также зависят от группы крови.

Как сообщает 17 октября РИА «Новости» со ссылкой на статьи в журнале Blood Advances и на портале MedicalXpress, датские учёные сравнили данные 473 тысяч человек, протестированных на COVID-19. Больше положительных результатов оказалось у людей с группами A (вторая), B (третья) и AB (четвертая), а с первой группой (AB0) – меньше. Причина может быть в том, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.