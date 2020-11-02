Следователи возбудили уголовное дело после проверки информации о семилетнем мальчике, живущем в лесной хижине

Следственный комитет г. Балашихи Московской области возбудил уголовное дело из-за семилетнего ребёнка, который жил в самодельной лесной хижине вместе с отцом. Он был найден 30 октября без документов в домике, построенном из подручных материалов.

О ребёнке рассказали местные жители, которые видели, как мальчик выходит из леса на детскую площадку, чтобы поиграть со сверстниками. Информация об этом попала в СМИ, а затем на стол в Следственный комитет. В результате проверки ведомством было возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей должностными лицами контролирующих органов (ч.1 ст. 293 УК РФ), сообщила 2 ноября пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.