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30.10.2020 12:40
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Следователи проверяют информацию о семилетнем мальчике, живущем в хижине из досок в Подмосковье

Следственный комитет проверяет сведения о семилетнем мальчике, который живет с отцом в хижине из деревянных досок и пластика в лесу под Балашихой в Подмосковье. Об этом 30 октября сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области.

«Ребенок воспитывается в ненадлежащих условиях, угрожающих его жизни и здоровью. Мальчика, приходящего из леса на детскую площадку в ближайший жилой микрорайон, заметили жители, которые выяснили у него, что его мама умерла и он живет в лесу», — говорится в сообщении СК.

По предварительной информации, ни у мальчика, ни у его отца нет никаких документов, а ребенок не посещает медицинские или образовательные учреждения. Следователи собираются осмотреть хижину, опросить врача, который все же осматривал ребенка, и отца мальчика.

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