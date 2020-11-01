«Объявлять врагами — это противоестественно». Верховный муфтий прокомментировал слова советника Кадырова, который назвал Макрона «террористом №1»

«И из-за пустяка, того, что кто-то что-то нарисовал, объявлять войну, объявлять врагами — это не угодно ни богу, ни посланникам божьим, ни верующим людям, это противоестественно и противно жизни. И что он будет чувствовать, когда несколько миллионов человек станут его врагами?» — задался вопросом Таджуддин. Он призвал не поддаваться на провокации.

Таджуддин отметил, что пророк Мухаммед не проповедовал месть и ценил прощение, а религия дается людям как инструкция жизни, чтобы установить мир, порядок и согласие.

На днях муфтий Чечни, советник Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом номер 1». Так он отреагировал на акции в память французского учителя, которого убили из-за демонстрации карикатур на Мухаммеда.



Вслед за своим советником высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал Макрона «вдохновителем терроризма» и пригрозил, что «мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада».



Его слова сначала раскритиковал Жириновский, после этого прокомментировать высказывание Кадырова был вынужден пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков — он отметил, что главы субъектов не могут заниматься внешней политикой. Кадыров ответил, что согласен, но подчеркнул: свое мнение относительно Макрона он озвучил не как политик, а как мусульманин. «Молча наблюдать, как безбожники глумятся над религией, я не смогу и не собираюсь!» — написал он в своем телеграм-канале.

