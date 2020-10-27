Муфтий Чечни назвал Макрона «террористом № 1 в мире» из-за акций в память обезглавленного французского учителя. «Ты самое унизительное существо»
Муфтий Чечни, советник Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом номер 1». Его обращение опубликовано 27 октября в Instagram духовного управления мусульман республики.
Межиев возмущен акциями в память французского учителя, которого убили из-за демонстрации карикатур на Мухаммеда. В ходе акций эти карикатуры проецировали на правительственные здания.
«Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — пишет муфтий Чечни.
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✅Советник Главы ЧР, Муфтий Чеченской Республики Салах-Хаджи Межиев выступил с заявлением в связи с поручением Президента Франции Эммануэля Макрона повесить карикатуры на величайшего из людей Пророка Мухаммада ﷺ на все правительственные здания страны. Макрон, преследуя западные либеральные взгляды на все, что связано с духовной жизнью общества, религией, ушел далеко от общечеловеческих ценностей. Макрон - это лицо Запада, где неприемлемы традиционные ценности, тем более Ислам. Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, стараясь осквернить честь величайшего из людей, созданного Всевышним АллахIом, начал свое заранее проигрышное шествие на Ислам. Более того он дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей Пророка Мухаммада ﷺ на все правительственные здания на территории страны. Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка ﷺ, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего АллахIа, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей. Макрон, в тебе и тебе подобных проявляется вся сущность подлинного терроризма и экстремизма, взращенного на западных псевдо ценностях мульти либерализма и вседозволенности. Пусть Всевышний покарает тебя и тебе не избежать Гнева Творца. Что вы себе позволяете? Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем".
Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сен-Онорин 18-летний студент колледжа по имени Абдула Анзоров обезглавил учителя истории, который объяснял студентам свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда, опубликованных сатирическим журналом Charlie Hebdo. Нападавшего застрелили сотрудники полиции. Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар заявил, что совершивший нападение родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
Отец одного из учеников, исламист, недовольный действиями педагога, за несколько дней до убийства выложил в Facebook информацию об имени и фамилии учителя, а также название лицея. Убийца связался с ним через соцсеть.
Абдулах Анзоров вскоре после убийства выложил в соцсети фото тела и прикрепил к нему аудиозапись на русском языке. По версии следствия, на преподавателя ему указали два студента, которым он за это заплатил.