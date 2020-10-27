Муфтий Чечни, советник Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции Эмманюэля Макрона «террористом номер 1». Его обращение опубликовано 27 октября в Instagram духовного управления мусульман республики.



Межиев возмущен акциями в память французского учителя, которого убили из-за демонстрации карикатур на Мухаммеда. В ходе акций эти карикатуры проецировали на правительственные здания.



«Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты являешься террористом номер 1 в мире. Ты, оскорбляя нашего Пророка, оскорбляешь всех Пророков (мир им) и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг Всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей», — пишет муфтий Чечни.