Кадыров назвал Макрона «вдохновителем терроризма». «Мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада»

«Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Поддерживая провокации, он завуалированно призывает мусульман совершать преступления», — пишет глава Чечни.

Кадыров считает, что своими высказываниями Макрон «раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель».



«Что ж, Макрон, если ты называешь его террористом, то в таком случае, ты в сто крат хуже, ведь ты вынуждаешь к терроризму, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи. Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в своей стране», — заявил Кадыров.



По мнению главы Чечни, именно «насмешки над верой» стали причиной убийства учителя в Париже. Убийцу Кадыров считает чуть ли не жертвой обстоятельств: «В результате его вы возводите в ранг героя Франции, а человека, которого он спровоцировал, — сделали террористом».



«Пророк Мухаммад является примером для всех мусульман мира. Мы все, почти два миллиарда человек, последователи его сунны. И это, в том числе, объединяет нас. Самое важное в жизни мусульманина — это религия. Никто не имеет права относиться к ней в насмешливой форме. Мусульмане этого не простят... И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого Пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться!» — подытожил почти угрозой Кадыров.

