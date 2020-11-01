Рост количества запросов о потере обоняния в «Яндексе» совпал с пиками заболевания коронавирусом

Данные публикуются на странице «Яндекса» «Коронавирус: статистика». Там появилась новая вкладка: «Запросы про обоняние». На ней представлены графики, на которых сопоставляются кривые: одна из них демонстрирует количество новых случаев заражения на миллион человек, другая — запросы о потере обоняния на миллион запросов. Цифры на одном из графиков привязаны к Москве, на втором представлены данные российских регионов. Показатели рассчитываются в усреднении за пять дней.

«Яндекс» с 1 ноября стал публиковать статистику запросов о потере обоняния. Резкий рост их числа на графиках совпадает с пиками количества заболевших.

Искривления линий в общих чертах похожи. К примеру, пик запросов о потере обоняния в Москве совпал с резким ростом числа заболевших в мае. Постепенное увеличение количества запросов по всей России зафиксировано в начале апреля, а потом в середине сентября. Тогда же в стране росло количество заболевших. При этом в столице, например, этой осенью отношение числа запросов на миллион человек было выше, чем числа заболевших на то же количество людей.



В описании графиков «Яндекс» призывает судить о динамике распространения коронавируса по числу запросов о потере обоняния с большой осторожностью. «Связь между этим показателем и числом заражений очень опосредованная, есть много внешних факторов, которые влияют на поведение пользователей поиска: с одной стороны, слухи и новости могут стимулировать рост числа запросов, с другой, распространение знания о симптомах снижает спрос на информацию из Интернета», — говорится в сообщении компании.



Некоторые исследователи уверены в обратном. Аналитик, сооснователь исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников в своей публикации на VTimes 30 октября заметил, что поисковая статистика позволяет с хорошей точностью оценивать географию и динамику эпидемии. Качество официальной российской статистики, по его словам, вызывает много вопросов.

