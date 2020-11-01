Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Петербурге приблизилось к 900. По России тоже новый рекорд

В Петербурге за последние сутки выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



В Северной столице поставлен очередной рекорд по приросту заболевших за 24 часа. По России также максимальная цифра — 18665 случаев.



Первое место занимает Москва — за сутки выявлено 5 261 заразившийся. Следом идёт Петербург, где зафиксировали 896. О новых случаях отчитались из каждого региона страны. Так, в Ленинградской области +137 заболевших.



В Петербурге за весь период пандемии 62 272 случая коронавируса. Выздоровели 38 987 человек, из них 457 — за последние сутки. По России число заболевших достигло 1 636 781.

