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01.11.2020 10:43
83
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Количество заразившихся коронавирусом за сутки в Петербурге приблизилось к 900. По России тоже новый рекорд

В Петербурге за последние сутки выявили 896 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

В Северной столице поставлен очередной рекорд по приросту заболевших за 24 часа. По России также максимальная цифра — 18665 случаев.

Первое место занимает Москва — за сутки выявлено 5 261 заразившийся. Следом идёт Петербург, где зафиксировали 896. О новых случаях отчитались из каждого региона страны. Так, в Ленинградской области +137 заболевших.

В Петербурге за весь период пандемии 62 272 случая коронавируса. Выздоровели 38 987 человек, из них 457 — за последние сутки. По России число заболевших достигло 1 636 781.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (83)

pregatus
Смотрите-ка как дежурная портянка с китайским ником аггресивно взялась за дело, у вас там зарплату повысили что-ли?

Пока старички задыхаются в больницах эти (студенты?) копеечку зарабатывают, общественное мнение создают, мол, это всё фигня, карантин нам не нужен.
263970191
Почему не пишут сколько мест свободных? Больницы по швам трещат уже.
IrinI
Потрясает желание некоторых все позакрывать. Весной прострелили себе обе ноги, теперь давайте контрольный в голову?
Дайте спокойно работать. Плохо со здоровьем? Не шляйся где попало, сиди дома, мой руки - это раз.
Уже сделали вывод, был карантин/не было карантина весной волна все равно продлилась 8-12 недель - это два.
На западе все эти карантины скорее политика, чем реальная стратегия - это три (нашим то чего, им же не надо сражаться за место под солнцем, все равно выбирать не из кого).
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