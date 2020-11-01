Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 46 млн человек

С начала пандемии коронавирусом в мире заболели более 46 млн человек. Об этом утром 1 ноября свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. https://coronavirus.jhu.edu/map.html Число умерших от инфекции составляет почти 1,2 млн.



Лидерами по количеству заболевших остаются США — там выявлено 9,1 млн случаев. Следующие места занимают Индия с 8,2 млн заболевших и Бразилия с 5,5 млн зараженных. Россия с 1,6 млн случаев стоит на 4-м месте. Всего же коронавирус выявили у жителей 190 стран.



Больше всего смертей — 230,6 тысячи — также зафиксировано в США. В Бразилии из-за коронавируса скончались 160 тысяч человек, в Индии — 122 тысячи. Россия на 13-м месте с 27,8 тысячи погибших.

