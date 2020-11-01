Ученые считают, что очки могут защитить от коронавируса

«В Китае было проведено исследование, оказывается, люди, которые носят очки, заражаются COVID-19 в пять раз реже, — заявил ученый, выступая на площадке форума OpenBio. — В Китае это очень ярко проявляется, потому что там мало носят контактные линзы, зато носят очки более 80 процентов. Так вот, пациентов в очках оказалось очень мало, среди больных всего десять процентов носили очки».

Ученые пришли к выводу, что люди, которые носят очки, гораздо реже заболевают коронавирусной инфекцией. Об этом со ссылкой на заявление доктора биологических наук, заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергея Нетесова сообщает «Российская газета».

Нетесов призвал всех носить маски и отметил, что если спустить средство защиты с носа, оно перестанет приносить пользу. По его словам, основными каналами заражения являются нос и слизистая глаз, а потеря обоняния в первую очередь говорит о том, что заражение произошло через нос.



«И первые выводы одного из исследований действительно показали, что 85% зараженных носили маску постоянно либо часто. Однако половина из этих 85% заразились от членов своей семьи. Дома они, естественно, маски не носили», — сказал Нетесов, подчеркнув, что об эффективности масок много спорят.



Кроме того, чтобы не заразиться, ученый призвал всех чаще мыть руки. Он напомнил: согласно исследованиям китайских специалистов, вирус живет на коже до 12 часов.



Напомним, ранее американские ученые также пришли к выводу о необходимости масок во время пандемии. На этой неделе всеобщий масочный режим по всей стране ввел Роспотребнадзор.

