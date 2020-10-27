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РПН ввёл всеобщий масочный режим по стране

Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
27.10.2020 10:03
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Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим по всей стране

Роспотребнадзор официально обязал всех россиян носить маски в общественных местах и транспорте. Постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, опубликовано 27 октября.

Вместе с тем на всей территории России места развлечений и точки общепита должны оставаться закрытыми с 23:00 до 6:00. Это рекомендация местным властям. Постановление вступает в силу с 28 октября.

В Петербурге «комендантский час» для баров, кафе и ресторанов действует с понедельника. С этого же дня горожане и гости Северной столицы обязаны носить маски в общественных местах и транспорте. О том, как прошёл первый день с ужесточённым режимом ограничений, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (21)

AksenovYuriy
Согласен, что ЧС не вводят и это банальная трясучка над златом с таким трудом отжатым у народа, но хотя бы маски и перчатки раздайте. А то и тут лишь бы отжать копейку, не говоря о том что все прутся в масках которые и от пыльцы не защитят. Хватит ерундой заниматься, и так вымираем.
rastaman
Ага, ночью в общепите прямо толпы.
Все же идиотизм властей зашкаливает.
Виктор Яковлевич
Хотя бы один из отрицающих защиту помог больным? Сдавал кровь? Сплошное бла-бла.
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