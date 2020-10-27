Роспотребнадзор ввёл всеобщий масочный режим по всей стране

Роспотребнадзор официально обязал всех россиян носить маски в общественных местах и транспорте. Постановление, подписанное главным санитарным врачом Анной Поповой, опубликовано 27 октября.

Вместе с тем на всей территории России места развлечений и точки общепита должны оставаться закрытыми с 23:00 до 6:00. Это рекомендация местным властям. Постановление вступает в силу с 28 октября.

В Петербурге «комендантский час» для баров, кафе и ресторанов действует с понедельника. С этого же дня горожане и гости Северной столицы обязаны носить маски в общественных местах и транспорте. О том, как прошёл первый день с ужесточённым режимом ограничений, читайте в материале «Фонтанки».