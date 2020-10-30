FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+8°C/Завтра: +8
78.87р92.60р
Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
30.10.2020 07:08
11
Печать

Учёные назвали основной источник распространения коронавируса и объяснили, зачем носить маски

Коронавирус легче всего размножается во рту, предпочитая для этого слюнные железы, язык и миндалины. Это указывает на необходимость ношения масок, указывают американские ученые в статье, репринт которой опубликован на портале medRxiv 28 октября.

Ученые указывают, на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса при кашле или разговоре.

Отмечается, что ранее исследователи изучали размножение вируса в носу и легких, а данное исследование первое, которое сосредоточено исключительно на оральном заражении.

Характерные для "орального заражения" симптомы еще только изучаются, и в данный момент специалисты смогли выделить только стандартные для COVID-19 признаки — потерю вкуса и продолжительную сухость во рту.

Статья проходит экспертную оценку для дальнейшего использования в медицинской практике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Cashmare
этому населению бесполезно что-либо объяснять, дурака учить - только портить (ц)
kuk-vasyusha
Похоже это какие то неправильные учоные
pum//ka
Надо чтобы полиция дубинками объясняла понаехавшей деревенщине как надо уважать право на здоровье других людей. Разок прилетит, и сразу на носы натянут масочки.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний