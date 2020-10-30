Учёные назвали основной источник распространения коронавируса и объяснили, зачем носить маски

Коронавирус легче всего размножается во рту, предпочитая для этого слюнные железы, язык и миндалины. Это указывает на необходимость ношения масок, указывают американские ученые в статье, репринт которой опубликован на портале medRxiv 28 октября.



Ученые указывают, на необходимость ношения масок, так как именно эти средства защиты наиболее эффективно препятствуют распространению коронавируса при кашле или разговоре.



Отмечается, что ранее исследователи изучали размножение вируса в носу и легких, а данное исследование первое, которое сосредоточено исключительно на оральном заражении.

