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30.10.2020 21:35
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М-11 и другие платные трассы «Автодора» переходят на зимние тарифы с 1 ноября

Фото: ГК «Автодор»

С воскресенья, 1 ноября, на сети автодорог госкомпании «Автодор» начнут действовать зимние тарифы. Стоимость изменилась по сравнению с предыдущим сезоном - ее скорректировали с учетом инфляции. Также изменили часть скидок для владельцев транспондеров и абонементов.

Как сообщает 30 октября пресс-служба ГК «Автодор», на скоростной трассе М-11 «Нева» стоимость проезда по сравнению с летними тарифами 2020 года при оплате наличными снизится на 110-170 рублей. Для владельцев транспондеров Т-pass максимальная скидка с ноября составит 30%, но на ряде маршрутов она снижена на 10%. Настолько же она снижается на участках из Тверской области до Петербурга и обратно при плате транспондерами ООО «Объединенные системы сбора платы», ООО «Магистраль северной столицы» и АО «Новое качество дорог». Минимальная 15-процентная скидка сохраняется для всех транспондеров на всех маршрутах, где она действовала.

На трассе М-3 «Украина» стоимость проезда останется прежней, но дневной тариф будет действовать с 7 часов утра, а не с 6:00. Также сохранится дифференциация тарифа по дням недели.

На автодороге М-4 «Дон» стоимость проезда по всему маршруту от Подмосковья до Краснодарского края для легковых автомобилей снизится в зависимости от дня недели на 130-245 рублей. С понедельника по четверг проезд обойдется дешевле, чем с пятницы по воскресенье, в праздничные и предпраздничные дни. Сохранится 15-процентная скидка по транспондеру АПД, также до 15% можно будет экономить по программам лояльности. При этом абонементы на проезд по платным участкам трассы подорожают на 5%.

Фото: ГК «Автодор»

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Комментарии (2)

263836471
А что с зайчиками там, решили вопрос?
hal9000
На Украину поеду
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