М-11 и другие платные трассы «Автодора» переходят на зимние тарифы с 1 ноября

С воскресенья, 1 ноября, на сети автодорог госкомпании «Автодор» начнут действовать зимние тарифы. Стоимость изменилась по сравнению с предыдущим сезоном - ее скорректировали с учетом инфляции. Также изменили часть скидок для владельцев транспондеров и абонементов.

Как сообщает 30 октября пресс-служба ГК «Автодор», на скоростной трассе М-11 «Нева» стоимость проезда по сравнению с летними тарифами 2020 года при оплате наличными снизится на 110-170 рублей. Для владельцев транспондеров Т-pass максимальная скидка с ноября составит 30%, но на ряде маршрутов она снижена на 10%. Настолько же она снижается на участках из Тверской области до Петербурга и обратно при плате транспондерами ООО «Объединенные системы сбора платы», ООО «Магистраль северной столицы» и АО «Новое качество дорог». Минимальная 15-процентная скидка сохраняется для всех транспондеров на всех маршрутах, где она действовала.