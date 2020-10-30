Число раненных при землетрясении в турецком Измире увеличилось до 257 человек
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции сообщает, что на 19 часов (по московскому времени), число раненных при землетрясении на западе Турции возросло до 257. Как пишет 30 октября РИА «Новости», погибшими числятся шесть человек.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на западе Турции около 14 часов (по московскому времени). В эпицентр попал находящийся в районе моря Измир. Местные власти сообщали о 20 разрушенных зданиях. Землетрясение также на себе ощутили на греческом острове Самос, обрушилась часть церкви, один человек получил ранения при падении стены.
Пока данных о том, что в результате природной катастрофы пострадали граждане России, нет.
«Фонтанка» показывала фото и видео пострадавшего города.