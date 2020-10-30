В турецком Измире землетрясение. Спасатели сообщают, что ранены не менее 150 человек, четверо погибли

Землетрясение магнитудой 7.0 произошло около трех часов дня (по московскому времени) у западного побережья Турции. Основной удар пришелся на город Измир. Там сильные повреждения, вплоть до разрушения, получили порядка 20 жилых зданий.



Как сообщает 30 октября «Интерфакс» со ссылкой на главу муниципалитета Измира Тунча Сойера, в городе на данный момент порядка 150 человек ранены, четверо погибли.

Землетрясение почувствовали и в других городах, в частности в Стамбуле.

В природную катастрофу попали и российские граждане, оказавшиеся в это время в Измире. По словам Анны, которая застала землетрясение, все жители сразу же выбежали на улицу, из-за чего в городе возник хаос.



«Мы все срочно спускаемся вниз, у нас очень ужасное землетрясение, я такого еще никогда видела землетрясения, сколько живу в Турции», — рассказывает другая Анна в своем Instagram.

По информации исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, в Измире находится не более 100 граждан России, пишет 30 октября ТАСС.

К спасению людей из завалов подключились все, кто может хоть чем-то помочь.

