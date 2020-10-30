Подросток из Кукмора, напавший на полицию, стоял на учёте как склонный к экстремизму, но в мечетях его не видели
Подросток, напавший на отдел полиции в Кукморе в ночь на 30 октября, не посещал ни одну из городских мечетей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ).
«По результатам опроса имамов Кукморского мухтасибата ДУМ (духовного управления мусульман. — Прим. ИФ) Татарстана, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией», — говорится в сообщении.
Семья юноши переехала в город недавно. Корреспонденты «МБХ Медиа» нашли страницу подростка в социальной сети «ВКонтакте». Судя по информации на ней, семья нападавшего ранее проживала в селе Амзя под Нефтекамском. При этом в последнее время страница была переименована на «Абдурахман Сергеев». Себе на страницу он выкладывал посты из групп «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». Там же выложено видео «Почему мы должны верить в Бога в 21 веке? Ответ атеисту от Закира Найка». Не чужда юноше была и современная культура — он слушал рэпера Оксимирона и хотел приобрести его мерч.
Как сообщает телеграм-канал «База», незадолго до своего нападения, молодой человек опубликовал в сети некое обращение с «призывами к Джихаду». Источник «Интерфакса» сообщил, что он состоял на учёте в полиции как склонный к экстремизму.
«В ходе нападения на полицейских он называл их «неверные» и выкрикивал «Аллаху акбар», — сказал собеседник агентства.
По данным СК, ночью 30 октября в городе Кукмор 16-летний подросток, вооружившись «коктейлями Молотова», попытался поджечь здание райотдела полиции. При попытке задержания он не менее трёх раз ударил ножом сотрудника МВД, его коллега был вынужден открыть огонь на поражение. Юноша был ликвидирован. Следком возбудил уголовное дело по статье о покушении на теракт.