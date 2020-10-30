Подросток из Кукмора, напавший на полицию, стоял на учёте как склонный к экстремизму, но в мечетях его не видели

Подросток, напавший на отдел полиции в Кукморе в ночь на 30 октября, не посещал ни одну из городских мечетей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Духовного управления мусульман (ДУМ).



«По результатам опроса имамов Кукморского мухтасибата ДУМ (духовного управления мусульман. — Прим. ИФ) Татарстана, молодой человек не посещал ни одну из мечетей района, что, возможно, было связано с пандемией», — говорится в сообщении.



Семья юноши переехала в город недавно. Корреспонденты «МБХ Медиа» нашли страницу подростка в социальной сети «ВКонтакте». Судя по информации на ней, семья нападавшего ранее проживала в селе Амзя под Нефтекамском. При этом в последнее время страница была переименована на «Абдурахман Сергеев». Себе на страницу он выкладывал посты из групп «Мир в Исламе» и «Дневник мусульманина». Там же выложено видео «Почему мы должны верить в Бога в 21 веке? Ответ атеисту от Закира Найка». Не чужда юноше была и современная культура — он слушал рэпера Оксимирона и хотел приобрести его мерч.

