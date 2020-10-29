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29.10.2020 23:10
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В китайских городах зафиксировали ухудшение качества воздуха. И связали это с производством «экологичной» новинки Apple

Успешный старт производства iPhone 12 заметно отразился на экологической ситуации в Китае. Такой вывод сделали аналитики американской финансовой корпорации Morgan Stanley, изучив открытые данные о качестве воздуха.

«По состоянию на 26 октября данные о качестве воздуха в Чжэнчжоу, также известном как «iPhone City», свидетельствуют о резком росте уровня промышленных выбросов, что примерно на месяц раньше заданной сезонности прошлых лет. Мы полагаем, что это свидетельствует об увеличении объёмов производства iPhone 12», — 29 октября цитирует отчёт Morgan Stanley ресурс «Код Дурова».

В Чжэнчжоу сосредоточено основное производство iPhone, однако качество воздуха ухудшилось не только в нём. Как отметили специалисты, промышленное производство в начале сентября резко выросло в городе Шэньчжэнь, хотя в прошлам году в этот период оно было ниже обычного уровня. Также рост промышленных выбросов в сравнении с прошлым годом зафиксирован в Ченду и Чунцине.

Morgan Stanley объясняют сложившуюся ситуацию спросом на iPhone 12 и iPhone 12 Pro, который оказался выше, чем ожидалось настолько, что Apple увеличил число заказов у китайских партнёров.

Презентация новинок от Apple прошла 15 сентября. Компания показала «умные часы», iPad восьмого поколения и впервые за десять лет не представила новую модель смартфона. iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max продемонстрировали 13 октября. При этом новые смартфоны идут без зарядного устройства и наушников в комплекте — в корпорации мотивировали решение заботой об экологии.

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