Презентация iPhone 12 и других новинок от Apple: онлайн-трансляция

Теперь показывают новую магнитную зарядку MagSafe. Она перекочевала с ноутбуков Apple.

Теперь магниты встроены в корпусе iPhone 12, и они позволяют точнее прикрепить беспроводную зарядку.

А сама MagSafe это теперь целая экосистема — чехлы, кармашки и беспроводные зарядки, которые используют эти самые магниты.



Новые чехлы для iPhone 12 будут иметь магниты для легкого надевания. А еще Apple анонсировала MagSafe Duo – двойную зарядку для Apple Watch и iPhone 12, которая складывается в «бутерброд».