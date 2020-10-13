Презентация iPhone 12 и других новинок от Apple: онлайн-трансляция
Корпорация Apple 13 октября организовала презентацию, на которой почти наверняка покажет следующее поколение своих смартфонов iPhone 12, а также другие умные устройства. «Фонтанка» следит за ней в режиме реального времени.
Камеру существенно доработали. В большой версии широкоугольная камера новая — с большим сенсором, которая будет лучше снимать при плохом освещении. А у телефото-камеры теперь увеличение x2,5, тогда как в прошлых моделях было x2.
Кстати, вот цена на младшую модель.
iPhone 12: от 799 долларов
iPhone 12 mini: от 699 долларов
А теперь старшие устройства - iPhone 12 Pro и Pro Max.
Три камеры плюс Lidar, четыре новых цвета — серебристый, графитовый, золотой и тихоокеанский синий!
Дисплеи Pro-версий стали еще больше по сравнению с моделями прошлого года: младшая — 5,4 дюйма. Старшая — 6,7 дюйма.
Следом Apple анонсировала iPhone 12 mini
У него дисплей 5,4 дюйма, а размер - меньше iPhone 8. А все остальные функции как у взрослого устройства и то же железо.
Теперь о грустном. Apple решила позаботиться об экологии (и немного сэкономить) и в коробке с новым iPhone 12 не будет зарядки и наушников. А сама она станет меньше.
Внутри останется только кабель USB-C на Lightning.
Теперь показывают новую магнитную зарядку MagSafe. Она перекочевала с ноутбуков Apple.
Теперь магниты встроены в корпусе iPhone 12, и они позволяют точнее прикрепить беспроводную зарядку.
А сама MagSafe это теперь целая экосистема — чехлы, кармашки и беспроводные зарядки, которые используют эти самые магниты.
Новые чехлы для iPhone 12 будут иметь магниты для легкого надевания. А еще Apple анонсировала MagSafe Duo – двойную зарядку для Apple Watch и iPhone 12, которая складывается в «бутерброд».
А еще появится таймлапс в режиме ночной съемки.
А теперь то, чего очень много ждали. Новая сверхширокоугольная камера. Со стабилизацией и ночным режимом.
А теперь эксклюзив для геймеров - на iOS выйдет League of Legends: Wild Rift. Обещают, что все будет работать очень быстро и очень плавно.
Под капотом у iPhone 12 самый свежий процессор A14 Bionic. В Apple говорят, что он на 50% быстрее чипа в любом другом смартфоне и выполнен на 5-нанометровом техпроцессе.
По сравнению с iPhone 11, новый смартфон на 11% тоньше, на 15% меньше и легче. Экран — OLED. У него алюминиевая рамка с новыми антеннами. Сзади - стекло, а спереди новое стекло – керамический щит - в 4 раза более прочная защита экрана, чем в прошлом поколении.
И есть новый синий цвет!
А вот и он. Новый iPhone 12!
Со сцены обещают, что 5G в iPhone позволит качать файлы со скоростью до 4 Гбит/сек, а загружать – до 200 Мбит/сек. И он будет во всех смартфонах. Проблема только одна: России действующих сетей 5G вряд ли стоит ждать в ближайшее время.
Но это было введение. Теперь о главном. Тим Кук пообещал начало новой эры для айфонов — внедрение сетей 5G! Сами телефоны пока не показали.
Еще в HomePod mini появится функция Intercom. Это будет как рация между несколькими колонками. Кроме того, она будет совместима с iPhone, а также с CarPlay и AirPods. С её помощью удобно будет разговаривать с семьёй и домашними обитателями.
И главное цена - 99 долларов! Появится ли она в России пока неизвестно.
В HomePod mini теперь есть чип U1, который работает с iPhone 11 и iPhone 12 для легкого управления воспроизведением. Айфон теперь можно просто поднести к HomePod Mini, и на экране телефона появится информация о музыке, которая играет сейчас на колонке. А еще несколько колонок можно объединить, чтобы они все вместе играли одну и ту же музыку — а можно из двух составить стереопару.
И презентация началась! Для начала Apple анонсировала HomePod mini - уменьшенную версию домашней музыкальной колонки. Теперь он имеет сенсорную панель вверху с подсветкой, реагирующей на активность Siri. А её корпус покрыт акустической тканью.
Ожидается, что компания покажет сразу четыре телефона. У всех будет процессор A14, как в новом iPad Air и OLED-экраны. А главное - изменится дизайн, впервые с 2017 года, когда был представлен iPhone X с функцией распознавания лиц. По слухам, линейка iPhone 12 будет напоминать современные iPad с металлическими рамками по краям с менее закругленными углами.
Сегодня в 20:00 состоится презентация Apple. Она пройдет полностью в онлайн-формате, который уже стал привычным в 2020 году. Ожидается, что Apple покажет четыре модели iPhone 12, AirPods Studio, HomePod mini и трекер для поиска вещей AirTag. Не исключено, что мы увидим и другие новинки.