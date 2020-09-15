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15.09.2020 21:19
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Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air

Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения.

Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple. Устройство получило дизайн Pro версии и пять цветов — в том числе, зеленый и синий (ранее таких не было). Кроме того, у обновленного планшета не будет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. Цены на iPad8 начинаются от 599 долларов.

Кроме того, Apple представили и новый iPad Air. Он работает на процессоре A12 Bionic прошлого поколения, поддерживает Apple Pencil и будет доступен в продаже уже с 18 сентября за 329 долларов.

Ранее Apple представили новые часы с функцией измерения уровня кислорода в крови. Как и предсказывали инсайдеры, новый iPhone на презентации не показали — ранее сообщалось, что его не успели доставить из-за задержки в цепи поставок, которые вызвала пандемия коронавируса.

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