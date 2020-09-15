Apple представила планшет iPad восьмого поколения и новый Air
Apple в ходе презентации 15 сентября представил обновленную версию планшета iPad восьмого поколения.
Планшет обзавелся процессором A12 Bionic, который сможет обрабатывать до 5 трлн операций в секунду. Новая батарея позволит пользоваться iPad до суток без подзарядки, обещают в Apple. Устройство получило дизайн Pro версии и пять цветов — в том числе, зеленый и синий (ранее таких не было). Кроме того, у обновленного планшета не будет Face ID, вместо него — Touch ID на боковой кнопке. Цены на iPad8 начинаются от 599 долларов.
Apple updates the $329 iPad with an A12 Bionic chip https://t.co/XraK2fhTTf pic.twitter.com/fzQNw1ynh9— Engadget (@engadget) September 15, 2020
Кроме того, Apple представили и новый iPad Air. Он работает на процессоре A12 Bionic прошлого поколения, поддерживает Apple Pencil и будет доступен в продаже уже с 18 сентября за 329 долларов.
Apple updates the $329 iPad with an A12 Bionic chip https://t.co/XraK2fhTTf pic.twitter.com/fzQNw1ynh9— Engadget (@engadget) September 15, 2020
Ранее Apple представили новые часы с функцией измерения уровня кислорода в крови. Как и предсказывали инсайдеры, новый iPhone на презентации не показали — ранее сообщалось, что его не успели доставить из-за задержки в цепи поставок, которые вызвала пандемия коронавируса.