Apple показала новые часы с функцией измерения уровня кислорода в крови

Компания Apple на презентации 15 сентября представляет свои новинки. Среди них - поумневшие за время коронавирусной пандемии часы серии watchOS 7.

Их главная «фишка» - функция отслеживания уровня кислорода в крови, которая позволяет следить за состоянием здоровья и показывает выносливость организма. Специальный датчик проверит насыщение крови O2 за 15 секунд. В компании заявили, что гаджет поможет астматикам контролировать своё состояние.



Пандемия отразилась и в других функциях. Например, «яблочные» часы смогут распознавать процесс мытья рук.