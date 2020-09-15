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15.09.2020 20:38
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Apple показала новые часы с функцией измерения уровня кислорода в крови

Компания Apple на презентации 15 сентября представляет свои новинки. Среди них - поумневшие за время коронавирусной пандемии часы серии watchOS 7.

Фото: apple.com

Их главная «фишка» - функция отслеживания уровня кислорода в крови, которая позволяет следить за состоянием здоровья и показывает выносливость организма. Специальный датчик проверит насыщение крови O2 за 15 секунд. В компании заявили, что гаджет поможет астматикам контролировать своё состояние.

Пандемия отразилась и в других функциях. Например, «яблочные» часы смогут распознавать процесс мытья рук.

Есть в гаджете и альтиметр (высотомер), работающий в фоновом режиме.

Фото: apple.com

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Комментарии (9)

grannie
Я думал, только "китайские бренды" на этой волне оседлают тему и будут выпускать "ковидо-комбайны" - телефон + пульсоксиметр, ТСД + инфракрасный термометр и т.п, чего уже в достатке самого разного, если алибабы всякие пошерстить. Конкурент китайцам таки "внезапно" нарисовался откуда не ждали :-) Это уже даже не агония, это зомби
Агроном аэродрома
Такжэ как давление "менять" будут, да?
hal9000
Эпл в предсмертной агонии начинает впаривать всякую дичь...
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