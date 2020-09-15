Презентация Apple впервые почти за десять лет может пройти без нового iPhone из-за пандемии
Корпорация Apple проведёт традиционную осеннюю презентацию новинок 15 сентября. Накануне события главной интригой остаётся новый айфон, который покажут сразу или всё же толькр анонсируют.
Как пишут «Ведомости», ждать «ещё одной штучки» впервые почти за десять лет не стоит. Компания якобы перенесла релиз iPhone 12 из-за задержки в цепи поставок, которые вызвала пандемия коронавируса.
На презентации Time Flies («Время летит»), которая пройдёт в восемь вечера по московскому времени, Apple покажет новое поколение своих «умных» часов Apple Watch Series 6 с датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Кроме того, ожидается, что акцент сделают на новый iPad Air. Также рассчитывают увидеть первые полноразмерные беспроводные наушники от Apple — AirPods Studio.
Журналист Bloomberg Марк Гурман заявил, что iPhone 12 на презентации не покажут, и ждать новых смартфонов стоит в октябре. Такие же прогнозы делают сразу несколько технологических изданий, однако есть и те, кто не теряет оптимизма. Накануне мероприятия крупный онлайн-магазин PinDuoDuo сообщил, что вместе с «умными» часами и планшетами всё же будет представлена линейка iPhone 12. Продажи будто бы начнутся на следующий день, 16 сентября.