Презентация Apple впервые почти за десять лет может пройти без нового iPhone из-за пандемии

Корпорация Apple проведёт традиционную осеннюю презентацию новинок 15 сентября. Накануне события главной интригой остаётся новый айфон, который покажут сразу или всё же толькр анонсируют.



Как пишут «Ведомости», ждать «ещё одной штучки» впервые почти за десять лет не стоит. Компания якобы перенесла релиз iPhone 12 из-за задержки в цепи поставок, которые вызвала пандемия коронавируса.



На презентации Time Flies («Время летит»), которая пройдёт в восемь вечера по московскому времени, Apple покажет новое поколение своих «умных» часов Apple Watch Series 6 с датчиком отслеживания уровня кислорода в крови. Кроме того, ожидается, что акцент сделают на новый iPad Air. Также рассчитывают увидеть первые полноразмерные беспроводные наушники от Apple — AirPods Studio.

