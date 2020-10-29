Минюст включил АУЕ в список запрещённых в России организаций

Министерство юстиции внесло движение АУЕ (Арестантское уголовное единство) в перечень запрещённых в России организаций 29 октября.



Теперь АУЕ находится под 78-м номером в списке некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», который Минюст составляет на основании решений судов.



Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».

