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29.10.2020 16:36
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Минюст включил АУЕ в список запрещённых в России организаций

Министерство юстиции внесло движение АУЕ (Арестантское уголовное единство) в перечень запрещённых в России организаций 29 октября.

Теперь АУЕ находится под 78-м номером в списке некоммерческих организаций, ликвидированных в соответствии с законом «О противодействии экстремистской деятельности», который Минюст составляет на основании решений судов.

Неформальное движение АУЕ 17 августа признал экстремистским Верховный суд. Посвящённые ему сайты и сообщества хотят блокировать без суда. О том, какой след за собой оставили его сторонники в Петербурге и не только, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (1)

hal9000
И чем теперь пацанам заниматься всуе...?!..запретили так надо чето дать..куда им идти..?
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