Признанное экстремистским движение АУЕ обозвали «криминальной субкультурой» и хотят блокировать в Интернете. Шансон не в счет

Об этом пишет 18 августа РИА «Новости» со ссылкой на самого заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Башкина. Он считает, что необходимо внести в законы об информации и основах профилактики правонарушений такие понятия, как «криминальная субкультура» и «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры». В случае, если инициативу одобрят, то блокировать посвященные АУЕ страницы в Интернете Роскомнадзор сможет без решения суда.

Сенатор Александр Башкин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается блокировать в Интернете сайты и сообщества АУЕ без суда. Повод для блокировки — «деятельность по формированию и поддержке криминальной субкультуры».

«Необходимо внести в законодательство подробное описание действий по пропаганде криминальных ценностей для недопущения их и доработать законодательные механизмы их профилактики», — добавил автор законопроекта.



Башкин отметил, что шансон, который формально тоже можно подвести под пропаганду «криминальной субкультуры», под блокировку не попадет. Один из разработчиков проекта, руководитель аппарата Ассоциации юристов РФ Дмитрий Липин, добавил про избирательность: «Необходимо понять, есть ли в тексте музыкального произведения какая-либо информация, содержащая пропаганду. Такие ситуации решаются в индивидуальном порядке с назначением экспертизы, которая как раз и отвечает на такие вопросы. Поэтому на общих основаниях, конечно же, маловероятно, что будут массово блокировать, допустим, страницы, на которых размещен клип песни в жанре шансон» (цитата по ТАСС).



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