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17.08.2020 14:04
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В России сторонников АУЕ приравняли к экстремистам. Движение запрещено

Неформальное молодёжное криминализированное движение АУЕ получило статус экстремистского и запрещено в России. Об этом Верховный суд просила Генпрокуратура.

Как следует из картотеки суда, исковое заявление генеральной прокуратуры 17 августа рассмотрела судья Алла Назарова. Заседание прошло в закрытом режиме, иск удовлетворён полностью.

«Исковое заявление о признании АУЕ экстремистским удовлетворено», — подтвердили в пресс-службе Верховного суда.

Иск поступил 21 июля. В конце прошлой недели пресс-служба генеральной прокуратуры ретранслировала поручение главы ведомства Игоря Краснова присмотреться к движению, участники которого «исповедуют» арестантскую идеологию (АУЕ — Арестантский уклад един). Преступные проявления велено пресечь, а причины и условия их проявления — устранить.

Само движение надзор счёл деструктивным и криминальным, внимания оно удостоилось после некоего происшествия в Забайкальском крае. В Петербурге адепты АУЕ отметились нападением на школьного учителя в Таврическом, два месяца назад соответствующие лозунги бросали в лицо полицейским у «Петровского».

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Комментарии (1)

Brit
Русь сажающая хочет запретить любые упоминания о Руси сидящей.
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