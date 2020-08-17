В России сторонников АУЕ приравняли к экстремистам. Движение запрещено
Неформальное молодёжное криминализированное движение АУЕ получило статус экстремистского и запрещено в России. Об этом Верховный суд просила Генпрокуратура.
Как следует из картотеки суда, исковое заявление генеральной прокуратуры 17 августа рассмотрела судья Алла Назарова. Заседание прошло в закрытом режиме, иск удовлетворён полностью.
«Исковое заявление о признании АУЕ экстремистским удовлетворено», — подтвердили в пресс-службе Верховного суда.
Иск поступил 21 июля. В конце прошлой недели пресс-служба генеральной прокуратуры ретранслировала поручение главы ведомства Игоря Краснова присмотреться к движению, участники которого «исповедуют» арестантскую идеологию (АУЕ — Арестантский уклад един). Преступные проявления велено пресечь, а причины и условия их проявления — устранить.
Само движение надзор счёл деструктивным и криминальным, внимания оно удостоилось после некоего происшествия в Забайкальском крае. В Петербурге адепты АУЕ отметились нападением на школьного учителя в Таврическом, два месяца назад соответствующие лозунги бросали в лицо полицейским у «Петровского».