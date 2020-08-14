Генпрокуратура велела разобраться с «деструктивным движением АУЕ»

Движение, участники которого «исповедуют» арестантскую идеологию (АУЕ — Арестантский уклад един), в прокуратуре назвали «криминальной субкультурой» и «деструктивным движением». Преступные проявления велено пресекать, а причины и условия, которые им способствуют, — устранять.

О необходимости «усилить надзор за полнотой и своевременностью» профилактики 14 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Там отметили, что особенно тщательно присмотреться надо к идеологии «АУЕ» и процессу ее распространения среди подростков.

Внимание прокуратуры к АУЕ, сказано в релизе, связано с «рядом происшествий в Забайкальском крае», но каких именно, уточнять в надзорном органе не стали. Судя по сообщениям местных СМИ, последний раз аббревиатура звучала в новостях в начале лета, когда был убит несовершеннолетний футболист, а пятеро его друзей попали в больницу. Причем некоторые из пострадавших заявляли, что убийца «сделал все по понятиям».

В прошлом году сообщалось о селе Байгул в Забайкалье, где представители АУЕ «держали» все население, заставляя жителей скидываться на «общак» для тюрьмы.

В Петербурге увлеченные криминалом подростки также иногда дают о себе знать. В конце августа 2018 года они напали на прохожих в Таврическом саду, тогда пострадал учитель. Последний раз «АУЕ» звучало с Петровского моста — там подростки прыгали в воду с выкриками в поддержку воров.