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14.08.2020 15:38
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Генпрокуратура велела разобраться с «деструктивным движением АУЕ»

Подвергать профилактике подростков, вовлеченных в арестантскую идеологию, велел своим подчиненным генеральный прокурор России Игорь Краснов. По мнению надзора, подростки вовлечены в деструктивную деятельность.

О необходимости «усилить надзор за полнотой и своевременностью» профилактики 14 августа сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Там отметили, что особенно тщательно присмотреться надо к идеологии «АУЕ» и процессу ее распространения среди подростков.

Движение, участники которого «исповедуют» арестантскую идеологию (АУЕ — Арестантский уклад един), в прокуратуре назвали «криминальной субкультурой» и «деструктивным движением». Преступные проявления велено пресекать, а причины и условия, которые им способствуют, — устранять.

Внимание прокуратуры к АУЕ, сказано в релизе, связано с «рядом происшествий в Забайкальском крае», но каких именно, уточнять в надзорном органе не стали. Судя по сообщениям местных СМИ, последний раз аббревиатура звучала в новостях в начале лета, когда был убит несовершеннолетний футболист, а пятеро его друзей попали в больницу. Причем некоторые из пострадавших заявляли, что убийца «сделал все по понятиям».

В прошлом году сообщалось о селе Байгул в Забайкалье, где представители АУЕ «держали» все население, заставляя жителей скидываться на «общак» для тюрьмы.

В Петербурге увлеченные криминалом подростки также иногда дают о себе знать. В конце августа 2018 года они напали на прохожих в Таврическом саду, тогда пострадал учитель. Последний раз «АУЕ» звучало с Петровского моста — там подростки прыгали в воду с выкриками в поддержку воров.

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Комментарии (2)

smmichael
Для начала предлагаю заняться расследованием избиения прохожих в Таврическом саду в августе 2018. Из 17 подонков задержали только троих. Остальные 14 шт. найти не удалось. Даже несмотря на то, что троих задержали... Следственным органам не хватило навыков, видимо. Это же такие опытные и заматерелые преступники, что у них так и не смогли выбить показания на оставшихся 14. Это же подростки - с ними не так просто справиться!
В общем, ждем...
Да, и хотелось бы узнать, эти 17 гопников - чьи это были дети.
Barmaley_5e4d0211d3423
Подвергать профилактике.
Сильно сказано.
Страшно даже.
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