Группа подростков устроила заплыв по Ждановке вечером 15 июня, развлекаясь прыжками с моста. На появление полиции отреагировала оскорблением.

Прыжки с моста Красного Курсанта через Ждановку заснял фотограф «Фонтанки» около пяти часов вечера. Водные процедуры устроили больше десятка молодых людей и несколько девушек. В какой-то момент появился катер полиции, сотрудники потребовали отойти за ограждение моста. Сперва молодежь сомневалась, затем все же подчинилась, но напоследок четверо самых смелых крикнули оскорбительное, требуя «жизни ворам». Такой лозунг можно услышать от представителей неформального молодежного криминализованного движения АУЕ (аббревиатура расшифровывается как «Арестантское уркаганское единство», также встречается трактовка — «Арестантский уклад един»).

По наблюдениям корреспондента, молодежь разошлась, но как только катер скрылся из виду, подростки вернулись и продолжили купаться.



Как уточнили в пресс-службе транспортной полиции, молодежь предупредили в качестве профилактики, задерживать никого не стали.