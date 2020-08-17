АУЕвшие. Чем запомнились Петербургу молодые и блатные
Решением Верховного суда деятельность А.У.Е. приравняли к фашизму и запретили в России.
Меньше недели прошло от объявленной Генпрокуратурой войны движению А.У.Е. до того, как в России оно получило статус «экстремистское» и 17 августа попало под запрет. Теперь, чтобы оказаться вне закона, субкультурным подросткам достаточно исповедовать принципы тюремной идеологии. Впрочем, подбирались к ней не один год.
В 2017–2020 годах в России пресечена деятельность более 30 группировок А.У.Е — такая цифра мелькнула сегодня в СМИ. Впервые аббревиатура всплыла в 2011 году.
В тихом посёлке Нерчинского района Забайкальского края выловили банду из двух десятков человек, нападавших на товарные конторы: сторожей избивали, забирали деньги и продукты, выкрикивали эти самые три буквы. Удивляться пришлось больше, когда выяснилось — в банде были подростки и юноши из благополучных семей от 15 до 22 лет. Вели себя вызывающе, в своей школе и среди малолетних навязывали «воровские идеи». Как писала «Газета.ру» в феврале 2016-го, в Забайкалье детские дома и школы оказались под властью криминальных группировок. В каждом классе у них были «смотрящие», собиравшие с одноклассников дань в «общак». Часть этих средств, по данным полиции, переправляли в колонию на территории посёлка.
Территория распространения поведения в стиле «бывалого»/сидевшего, знакомого с атрибутикой и нормами зоны, не случайна. В тех краях лагерь на лагере, рассказывают журналисты. Подросткам же взамен обещали поддержку и защиту от А.У.Е. Члены группировки поддерживают связь через соцсети.
Дело дошло до того, что глава СПЧ Владимир Федотов в январе 2016-го обратился в Совет безопасности, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в Забайкалье.
В 2017 году в «Новой газете» опубликовали статью, в которой рассказали о феномене этого сообщества. Аббревиатуру разложили как «арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство». Идеологию называли тайным знанием, опознавательным знаком «свой — чужой», «новой пионерией». Подростков очаровывают идеей воли, неподчинения, пропагандируют воровские понятия и собирают деньги на общак. В качестве антипода — полиция.
Примерно об этом в декабре 2016-го Владимиру Путину докладывали на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Представитель Союза добровольцев России Яна Лантранова объясняла, что детей вовлекают заключённые, жизни по понятиям учат через Интернет, возрастной охват новых адептов — от 11 до 14 лет. Лантранова говорила о «проблеме национальной безопасности», которую необходимо плотнее изучить и решить — чем раньше, тем лучше. Президент пообещал помочь.
Про «единство» чаще всего говорили в привязке к Забайкалью, информация о нем распространилась на федеральный уровень, чему противилась губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она настаивала, что говорить об этом в новостях — ещё больше подкручивать яркость героического ореола уголовников.
В СМИ нечасто просачивалась информация с упоминанием «проуркаганской» общины. В 2017 году челябинские подростки на фестивале Холи с криками «А.У.Е. Мусора прессуют!» забросали красками автомобиль полиции.
В мае 2017-го Русский академический фонд под председательством племянника президента Романа Путина отметил плачевную ситуацию с увлечённостью околокриминальной субкультурой молодёжью и заявил, что необходимо блокировать группы А.У.Е и «модернизировать законодательство». Вспышки подросткового насилия фиксировали в регионах, власти молча продолжали присматриваться.
К тому времени в Петербурге идеология заинтересовала Смольный, но «Синий кит» волновал всё же больше — сторонники А.У.Е. почти не выносили своё поклонение за пределы пабликов в социальных сетях. Но на произвол судьбы неформальную молодёжь не оставили, и в конце августа 2017-го на сайте Смольного появились итоги закрытого совещания о том, как вести профилактическую работу с молодежью, дабы уберечь ее от сквернословия, криминальной субкультуры, влияния игр в духе «Синий кит», оградить от наркотиков и вернуть на тропу патриотизма.Насели с совещаниями и родительскими собраниями.
Насколько действенно вышло, показал 2018 год. 24 августа произошло, пожалуй, самое громкое явление А.У.Е в Петербурге. Группа подростков беспричинно напала на четырех посетителей Таврического сада. Крепче всего досталось учителю гимназии, который растерялся от вопроса агрессивной толпы «Чё сидим?». «Чёкали» и поддевали жаргонными словечками старшеклассники петербургских школ, объединённые любовью к тюремному бытию.
Из толпы задержали троих 17-летних с уголовным прошлым. До Таврического сада и привязки к А.У.Е. Следственный комитет малолетние преступники волновали мало, хотя за серию уличных нападений и грабежей этих же подростков арестовывали ещё в 2016-м.
Стычка в Таврическом закончилась незначительными сроками в воспитательной колонии. Впрочем, до неё пошумевшие молодые люди так и не добрались — заключение поглотило пребывание в СИЗО, где день приравнен к полутора дням в воспитательной колонии.
Самый большой срок на исправление — год и месяц — назначили зачинщику. Ему к приговору уже исполнилось 18 лет. Кроме сломанной челюсти учителя, ему припомнили похищение зефирного торта с малиной. В колонии он не задержался.
В остальном субкультурные подростки попадали в новостные сводки Петербурга разве что в связи с охотой на чужие смартфоны. Нападали стаей, в основном на ровесников, порой выбирали жертву чуть старше. Могли приложить кастетом, но без особого фанатизма. В июне смелая молодёжь попала в новости, покричав «А.У.Е.» полицейским, которые попытались урезонить дорвавшихся до воды школьников. Теперь такие выкрики сойдут за экстремизм.
Собрала Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»
Как на практике будут реагировать, например, на выкрики или татуировки, пока неясно. При этом руководство экстремистской группой, участие в ней, склонение, вербовка или иное вовлечение прописаны, например, в статье 282.2. «Организация деятельности экстремистской организации» УК РФ.
Вилка наказаний от штрафа либо принудительных работ до лишения свободы. За участие — до 6 лет, за вовлечение — до 8 лет. Руководство объединением, в отношении которого судом принято вступившее в силу решение о ликвидации или запрете деятельности, может «потянуть» на 10 лет, а с использованием служебного положения — на 12 лет лишения свободы.
В некоторых случаях к правонарушителям могут принять меры административного характера. Так, распространение данных об экстремистских объединениях и организациях без упоминания их запрета в России может обойтись гражданину в 2,5 тысячи рублей, должностному лицу максимум в пять тысяч, а юридическому — от 40 до 50 тысяч рублей. Также прописана в КоАП ответственность за изготовление материалов экстремистского характера и публичную демонстрацию атрибутики.