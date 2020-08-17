автор фото Валерий Мельников/«Коммерсантъ»

Меньше недели прошло от объявленной Генпрокуратурой войны движению А.У.Е. до того, как в России оно получило статус «экстремистское» и 17 августа попало под запрет. Теперь, чтобы оказаться вне закона, субкультурным подросткам достаточно исповедовать принципы тюремной идеологии. Впрочем, подбирались к ней не один год.

В 2017–2020 годах в России пресечена деятельность более 30 группировок А.У.Е — такая цифра мелькнула сегодня в СМИ. Впервые аббревиатура всплыла в 2011 году. В тихом посёлке Нерчинского района Забайкальского края выловили банду из двух десятков человек, нападавших на товарные конторы: сторожей избивали, забирали деньги и продукты, выкрикивали эти самые три буквы. Удивляться пришлось больше, когда выяснилось — в банде были подростки и юноши из благополучных семей от 15 до 22 лет. Вели себя вызывающе, в своей школе и среди малолетних навязывали «воровские идеи». Как писала «Газета.ру» в феврале 2016-го, в Забайкалье детские дома и школы оказались под властью криминальных группировок. В каждом классе у них были «смотрящие», собиравшие с одноклассников дань в «общак». Часть этих средств, по данным полиции, переправляли в колонию на территории посёлка.

Территория распространения поведения в стиле «бывалого»/сидевшего, знакомого с атрибутикой и нормами зоны, не случайна. В тех краях лагерь на лагере, рассказывают журналисты. Подросткам же взамен обещали поддержку и защиту от А.У.Е. Члены группировки поддерживают связь через соцсети. Дело дошло до того, что глава СПЧ Владимир Федотов в январе 2016-го обратился в Совет безопасности, Генпрокуратуру и Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации, сложившейся в Забайкалье. В 2017 году в «Новой газете» опубликовали статью, в которой рассказали о феномене этого сообщества. Аббревиатуру разложили как «арестантский уклад един», «арестантское уркаганское единство». Идеологию называли тайным знанием, опознавательным знаком «свой — чужой», «новой пионерией». Подростков очаровывают идеей воли, неподчинения, пропагандируют воровские понятия и собирают деньги на общак. В качестве антипода — полиция.

Примерно об этом в декабре 2016-го Владимиру Путину докладывали на Совете по развитию гражданского общества и правам человека. Представитель Союза добровольцев России Яна Лантранова объясняла, что детей вовлекают заключённые, жизни по понятиям учат через Интернет, возрастной охват новых адептов — от 11 до 14 лет. Лантранова говорила о «проблеме национальной безопасности», которую необходимо плотнее изучить и решить — чем раньше, тем лучше. Президент пообещал помочь.

Фото: архив «Фонтанки» Фото: скриншот vk.com Фото: архив «Фонтанки» Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube Фото: скриншот с сайта YouTube

Про «единство» чаще всего говорили в привязке к Забайкалью, информация о нем распространилась на федеральный уровень, чему противилась губернатор Забайкальского края Наталья Жданова. Она настаивала, что говорить об этом в новостях — ещё больше подкручивать яркость героического ореола уголовников.

В СМИ нечасто просачивалась информация с упоминанием «проуркаганской» общины. В 2017 году челябинские подростки на фестивале Холи с криками «А.У.Е. Мусора прессуют!» забросали красками автомобиль полиции.

В мае 2017-го Русский академический фонд под председательством племянника президента Романа Путина отметил плачевную ситуацию с увлечённостью околокриминальной субкультурой молодёжью и заявил, что необходимо блокировать группы А.У.Е и «модернизировать законодательство». Вспышки подросткового насилия фиксировали в регионах, власти молча продолжали присматриваться.

К тому времени в Петербурге идеология заинтересовала Смольный, но «Синий кит» волновал всё же больше — сторонники А.У.Е. почти не выносили своё поклонение за пределы пабликов в социальных сетях. Но на произвол судьбы неформальную молодёжь не оставили, и в конце августа 2017-го на сайте Смольного появились итоги закрытого совещания о том, как вести профилактическую работу с молодежью, дабы уберечь ее от сквернословия, криминальной субкультуры, влияния игр в духе «Синий кит», оградить от наркотиков и вернуть на тропу патриотизма.Насели с совещаниями и родительскими собраниями.



Насколько действенно вышло, показал 2018 год. 24 августа произошло, пожалуй, самое громкое явление А.У.Е в Петербурге. Группа подростков беспричинно напала на четырех посетителей Таврического сада. Крепче всего досталось учителю гимназии, который растерялся от вопроса агрессивной толпы «Чё сидим?». «Чёкали» и поддевали жаргонными словечками старшеклассники петербургских школ, объединённые любовью к тюремному бытию.

Из толпы задержали троих 17-летних с уголовным прошлым. До Таврического сада и привязки к А.У.Е. Следственный комитет малолетние преступники волновали мало, хотя за серию уличных нападений и грабежей этих же подростков арестовывали ещё в 2016-м.

Стычка в Таврическом закончилась незначительными сроками в воспитательной колонии. Впрочем, до неё пошумевшие молодые люди так и не добрались — заключение поглотило пребывание в СИЗО, где день приравнен к полутора дням в воспитательной колонии.

Самый большой срок на исправление — год и месяц — назначили зачинщику. Ему к приговору уже исполнилось 18 лет. Кроме сломанной челюсти учителя, ему припомнили похищение зефирного торта с малиной. В колонии он не задержался.



В остальном субкультурные подростки попадали в новостные сводки Петербурга разве что в связи с охотой на чужие смартфоны. Нападали стаей, в основном на ровесников, порой выбирали жертву чуть старше. Могли приложить кастетом, но без особого фанатизма. В июне смелая молодёжь попала в новости, покричав «А.У.Е.» полицейским, которые попытались урезонить дорвавшихся до воды школьников. Теперь такие выкрики сойдут за экстремизм.

Собрала Татьяна Ципуштанова, «Фонтанка.ру»

