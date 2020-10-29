«Полякам нужна вся Беларусь». Лукашенко объяснил новые назначения в правительстве возможной агрессией НАТО

Александр Лукашенко заявил, что «полякам нужна вся Беларусь», а сил республики хватит, чтобы остановить НАТО, если Североатлантический альянс попытается зайти на территорию страны, пишет 29 октября правительственное издание БелТА.



«Им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», — сказал Лукашенко.



Также он объяснил назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям. Президент Белоруссии поставил их на эти посты, потому что на «западном направлении важные участки работы» и «натовцы не утихомирились».

