«Полякам нужна вся Беларусь». Лукашенко объяснил новые назначения в правительстве возможной агрессией НАТО
Александр Лукашенко заявил, что «полякам нужна вся Беларусь», а сил республики хватит, чтобы остановить НАТО, если Североатлантический альянс попытается зайти на территорию страны, пишет 29 октября правительственное издание БелТА.
«Им, полякам, нужна вся Беларусь. Вы знаете, даже если все НАТО войдет в Беларусь, у них это не получится. Даже если мы одни будем, у них это не получится. Мы за свою страну погибнем все. Не дай бог, конечно. Они должны это знать», — сказал Лукашенко.
Также он объяснил назначение Валерия Вакульчика и Юрия Караева на должности помощников по Брестской и Гродненской областям. Президент Белоруссии поставил их на эти посты, потому что на «западном направлении важные участки работы» и «натовцы не утихомирились».
«Давайте откровенно: в Гродно вывешивали польские флаги. Ну, если их сегодня сняли, это ж не значит, что там у кого-то в голове чего-то не бродит<...> И вообще вы должны понимать, что за пределами нашей страны натовцы не утихомирились, что бы они ни говорили», — сказал президент Белоруссии.
Он напомнил и о своем разговоре с госсекретарем США Майком Помпео. Лукашенко предупредил представителя США, что «если только там дернутся со стороны Польши, Литвы и, может, Украины (это даже не обсуждается, им не до этого), а вот поляки и литовцы, в основном поляки (что там литовцы — армии нет), — ну, мы будем отвечать». Помпео в ответ заверил собеседника, что подобного не произойдет.