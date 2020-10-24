Лукашенко рассказал Помпео про активный национальный диалог в стране и главного союзника
Телефонный разговор состоялся между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и госсекретарем США Майком Помпео. В том числе говорили о России.
Суть переговоров, как их видят белорусские государственные СМИ, опубликована вечером 24 октября.
Помпео якобы заявил, что он приверженец суверенитета и независимости Белоруссии, на что Лукашенко ответил рассказом про национальный диалог, который сейчас в стране в активной стадии.
«Лукашенко подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом, страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы», - пересказывает телеграм-канал «Пул Первого».
Напомнил президент и про договор ОДКБ и отметил, что в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран Беларусь и Россия «будут вынуждены реагировать». Помпео поспешил заверить, что угрозы опасаться не стоит, потому что ее нет.
В конце разговора белорусский лидер пожелал успехов с выборами и лично Дональду Трампу.