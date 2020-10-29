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29.10.2020 12:38
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Лукашенко уволил главу МВД Караева после его заявлений о войне в республике. Но без работы он не остался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева и поставил на его место экс-главу минской милиции, генерала Ивана Кубракова, который разрешил белорусам аплодировать во время протестов 2011 года.

Уволенный Караев не остался безработным и оказался на месте инспектора по Гродненской области, пишет 29 октября БелТА.

«Валерий Вакульчик назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков — в Минске», — пишет правительственное издание.

Юрий Караев возглавил Министерство внутренних дел Белоруссии в июне 2019 года. Ранее он командовал внутренними войсками.

Накануне он заявил, что в стране идёт война, а его работа состоит в донесении до каждого районного милиционера, что их «жизнь зависит от того, насколько быстро они схватят оружие».

12 октября первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска, назвав протесты «крайне радикальными». Также он отметил, что милиция Белоруссии столкнулась с «группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов».

В тот же день милиция Минска подтвердила применение светошумовых патронов и слезоточивого газа против марша пенсионеров.

28 октября стало известно о том, что в окно здания отдела ГАИ Белоруссии бросили коктейль Молотова, из-за чего в помещении начался пожар.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
коллективная деменция у властьуворовавших в РБ
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