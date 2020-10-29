Лукашенко уволил главу МВД Караева после его заявлений о войне в республике. Но без работы он не остался

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уволил главу МВД Юрия Караева и поставил на его место экс-главу минской милиции, генерала Ивана Кубракова, который разрешил белорусам аплодировать во время протестов 2011 года.

Уволенный Караев не остался безработным и оказался на месте инспектора по Гродненской области, пишет 29 октября БелТА.



«Валерий Вакульчик назначен помощником президента Беларуси — инспектором по Брестской области. Юрий Караев назначен на соответствующую должность по Гродненской области, а Александр Барсуков — в Минске», — пишет правительственное издание.