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12.10.2020 21:32
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Милиция Минска подтвердила применение светошумовых патронов и слезоточивого газа против марша пенсионеров

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили спецсредства, в том числе светошумовые патроны и слезоточивый газ против участников акции протеста в Минске 12 октября. Это подтвердил ТАСС представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романе Лашкевич.

«Сотрудники милиции применили светошумовые патроны из пистолета "Оса" и слезоточивый газ только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», - подчеркнул Лашкевич.

Речь идет о марше пенсионеров, который прошел сегодня днем в Минске. На видео, которое публиковал портал tut.by, четко видно, что в милиционеров никаких предметов не летит перед тем, как они начинают распылять баллончик в пожилых людей, которые называют силовиков «фашистами».

В марше пенсионеров приняли участие более тысячи человек, они прошли по городу около пяти километров. Стычки начались в районе Белорусского национального технического университета, где к колонне попытались присоединиться студенты. Когда их начали задерживать, пенсионерам удалось даже отбить некоторых молодых людей. Ранее в МВД Белоруссии пригрозили начать применять боевое оружие против протестующих.

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Комментарии (10)

Guest1234
Вот интересно, почему эти "правоохранители" выходят в странной форме без опознавательных знаков и лица прячут? Стесняются чего-то? Как понять, что это не бандиты?
Pilat
Очень интересно было бы узнать, чем недовольны пенсионеры Белоруссии которые в отличии от наших, как сыр в масле там.
Ну и конечно, с удовольствием бы узнал откуда эти пенсионеры ВДРУГ выучили белорусский язык.....уж мне то лапшу на уши вешать не нужно, эти пенсы выросли в СССР и на белорусском там ни кто не говорил никогда.
А если откинуть сарказм, то налицо калька свидомых соседей.
Вот тебе Бацька за Крым сполна.
Свифт
..... любезный, поехавший крышей на поварятах и т.д., как и те на видео .... всё что я разместил выше, помечено знаком - (с).
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