Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили спецсредства, в том числе светошумовые патроны и слезоточивый газ против участников акции протеста в Минске 12 октября. Это подтвердил ТАСС представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романе Лашкевич.



«Сотрудники милиции применили светошумовые патроны из пистолета "Оса" и слезоточивый газ только после того, как в них со стороны протестующих полетели бутылки и палки», - подчеркнул Лашкевич.



Речь идет о марше пенсионеров, который прошел сегодня днем в Минске. На видео, которое публиковал портал tut.by, четко видно, что в милиционеров никаких предметов не летит перед тем, как они начинают распылять баллончик в пожилых людей, которые называют силовиков «фашистами».