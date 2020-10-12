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12.10.2020 18:14
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Участники марша пенсионеров в Минске оказали сопротивление силовикам. «Пенсионеров щедро поливали перцовым газом»

Люди в балаклавах применили спецсредства в отношении пенсионеров, которые устроили акцию протеста в столице Белоруссии.

«В Минске и регионах проходят марши пенсионеров, на которых снова задерживают журналистов. <...> Неизвестные в балаклавах применили спецсредства: слышны выстрелы, видны яркие вспышки, пенсионеров щедро поливали перцовым газом», — сообщает 12 октября издание TUT.BY.

Пенсионеры прошли по центру Минска, выкрикивая лозунги «Свободу нашим детям!» и «Отпускай!». Несмотря на мирный характер акции, силовики и неизвестные в балаклавах начали разгонять протестующих. При этом пенсионеры смогли отбить задержанных, а также не дали уехать автобусам с нападавшими.

Во время акции задержали журналиста TUT.BY Елену Бычкову и фотокорреспондента ТАСС Наталию Федосенко.

Экс-кандидат на выборах президента республики Светлана Тихановская сегодня, 12 октября, призвала https://www.fontanka.ru/2020/10/12/69501701/ к продолжению акций протеста.

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Комментарии (1)

Петр Петров
В статье определенно ошибка, написано Люди в балаклавах, а там совсем уж нелюди
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