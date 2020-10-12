Участники марша пенсионеров в Минске оказали сопротивление силовикам. «Пенсионеров щедро поливали перцовым газом»
Люди в балаклавах применили спецсредства в отношении пенсионеров, которые устроили акцию протеста в столице Белоруссии.
«В Минске и регионах проходят марши пенсионеров, на которых снова задерживают журналистов. <...> Неизвестные в балаклавах применили спецсредства: слышны выстрелы, видны яркие вспышки, пенсионеров щедро поливали перцовым газом», — сообщает 12 октября издание TUT.BY.
Пенсионеры прошли по центру Минска, выкрикивая лозунги «Свободу нашим детям!» и «Отпускай!». Несмотря на мирный характер акции, силовики и неизвестные в балаклавах начали разгонять протестующих. При этом пенсионеры смогли отбить задержанных, а также не дали уехать автобусам с нападавшими.
Во время акции задержали журналиста TUT.BY Елену Бычкову и фотокорреспондента ТАСС Наталию Федосенко.
Экс-кандидат на выборах президента республики Светлана Тихановская сегодня, 12 октября, призвала https://www.fontanka.ru/2020/10/12/69501701/ к продолжению акций протеста.