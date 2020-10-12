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12.10.2020 16:46
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МВД Белоруссии заявило о намерении применить при необходимости боевое оружие для разгона протестующих в Минске

Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска. Обращение опубликовано на YouTube-канале ведомства 12 октября.

«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — предупредил Казакевич.

Он отметил, то, что сейчас происходит на улицах города, ничего общего с гражданским протестом не имеет.

«Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю — мы не уйдём с улиц и обеспечим порядок в стране», — озвучил позицию силовиков Казакевич.

Ранее МВД республики отчиталось о 713 задержанных на акциях, прошедших в выходные. В понедельник в центр Минска протестовать вышли пенсионеры.

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Комментарии (12)

EveReady
Маловероятно, даже учитывая, что батька реально поехал кукухой с начала им же спровоцированного конфликта. Это будет реальный финиш. Тут и лучшие друзья китайцы не будут его прятать.
NasushnyBread
В России власть до говорилась пока только до того, что её опора - наивные и простодушные люди. Необходимость применять против несогласных боевое оружие будет следующий шаг 🤔
Tim_Tim_Tim1
как можно фразу: "и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие" преподносить как: "намерены применить боевое оружие"? А как же беспристрастная журналистика? такой казалось бы незначительный нюанс, который меняет всю суть сказанного.
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