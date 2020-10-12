МВД Белоруссии заявило о намерении применить при необходимости боевое оружие для разгона протестующих в Минске
Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска. Обращение опубликовано на YouTube-канале ведомства 12 октября.
«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — предупредил Казакевич.
Он отметил, то, что сейчас происходит на улицах города, ничего общего с гражданским протестом не имеет.
«Мы столкнулись не просто с агрессией, а с группами боевиков, радикалов, анархистов, футбольных фанатов, попытками повторить события начала августа. Очевидно, что Беларусь пытаются ввергнуть в хаос 90-х, заставить пройти печальный путь республик, переживших цветные революции. От имени МВД заявляю — мы не уйдём с улиц и обеспечим порядок в стране», — озвучил позицию силовиков Казакевич.
Ранее МВД республики отчиталось о 713 задержанных на акциях, прошедших в выходные. В понедельник в центр Минска протестовать вышли пенсионеры.