Первый заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил о возможности применения боевого оружия для обеспечения порядка на улицах Минска. Обращение опубликовано на YouTube-канале ведомства 12 октября.



«Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие», — предупредил Казакевич.

