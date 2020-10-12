МВД Белоруссии отчиталось о 713 задержанных на протестных акциях, прошедших в выходные
О количестве участников и задержанных на акциях протеста, прошедших в минувшие выходные в Минске и других городах страны, стало известно 12 октября. Итоговые цифры озвучила пресс-служба МВД Белоруссии.
По информации ведомства, всего в стране было зафиксировано 25 протестных акций, в которых приняли участие 11 тысяч человек.
«По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)», — добавили в МВД Белоруссии.
В силовом ведомстве описали способы противостояния сторон: протестующие блокировали автомобильное движение, повреждали улично-дорожную инфраструктуру, возводили баррикады, использовали заранее приготовленные биты, камни, приспособления ослепляющего воздействия, а сотрудники правоохранительных органов, в свою очередь, проводили задержания с применением спецсредств и спецтехники, ограничивали проезд личного и общественного транспорта, закрывали отдельные станции метрополитена.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях были задержаны 713 участников протестов. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в изоляторы помещены 570 человек, уточнили в ведомстве.
В минувшие выходные в Минске и других городах Белоруссии прошла очередная несанкционированная акция белорусской оппозиции под названием «Марш гордости». В ходе нее, помимо протестующих, были задержаны несколько журналистов. Против участников мероприятий применялись водометы и светошумовые гранаты.
Протесты начались после того, как действующий глава страны Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав, по данным ЦИК, 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги голосования. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения протестующих с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.