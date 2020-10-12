МВД Белоруссии отчиталось о 713 задержанных на протестных акциях, прошедших в выходные

О количестве участников и задержанных на акциях протеста, прошедших в минувшие выходные в Минске и других городах страны, стало известно 12 октября. Итоговые цифры озвучила пресс-служба МВД Белоруссии.

По информации ведомства, всего в стране было зафиксировано 25 протестных акций, в которых приняли участие 11 тысяч человек.

«По сравнению с предыдущими воскресными шествиями количество митингующих уменьшилось, но повысилась агрессивность толпы, в которой были представители различных радикализированных группировок (анархисты, ультрас и другие)», — добавили в МВД Белоруссии.