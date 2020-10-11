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11.10.2020 16:05
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Белорусские силовики разгоняют протестующих в центре Минска с помощью водометов и светошумовых гранат. В ответ летят бутылки и уличная мебель

Фото: TUT.BY

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили против протестующих в центре Минска водометы и светошумовые гранаты, сообщили 11 октября «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУВД.

По данным «Интерфакса», участники несанкционированной оппозиционной акции вступили в столкновение с милицией. В силовиков полетели бутылки, а также уличная мебель, передает информагентство со ссылкой на слова очевидцев. В результате столкновений задержаны порядка 50 человек, несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.

Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.

Фото: TUT.BY

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Комментарии (11)

Nerevar
На видео не видно жёсткого разгона. Есть какие-то валяния по земле и непонятного рода возня с незначительным столпотворением.
тат2007amg
Совершенно напрасно в 90е не провели люстрацию чекистов, но ничего - всё ещё впереди..
Silanaroda
Давно уже пора применять оружие против ОМОНа
Резать , давить, поджигать заживо
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