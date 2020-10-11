Белорусские силовики разгоняют протестующих в центре Минска с помощью водометов и светошумовых гранат. В ответ летят бутылки и уличная мебель
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии применили против протестующих в центре Минска водометы и светошумовые гранаты, сообщили 11 октября «РИА Новости» со ссылкой на представителя ГУВД.
По данным «Интерфакса», участники несанкционированной оппозиционной акции вступили в столкновение с милицией. В силовиков полетели бутылки, а также уличная мебель, передает информагентство со ссылкой на слова очевидцев. В результате столкновений задержаны порядка 50 человек, несколько человек пострадали, некоторым из них оказывают первую помощь.
Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.