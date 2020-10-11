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11.10.2020 14:41
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В центре Минска задержали журналистов, освещающих акции протеста

Правоохранительные органы в центре Минска начали задерживать журналистов в преддверии несанкционированного оппозиционного «Марша гордости».

Как 11 октября сообщает «Интерфакс», задержаны порядка десяти сотрудников местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий. По данным издания, ОМОН подъехал к корреспондентам, готовящимся освещать акцию, возле ТЦ «Галерея». Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус.

В МВД подтвердили факт задержания. По словам представителя ведомства, все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов. Среди них три российских журналиста, сообщает «РИА Новости».

Акции протеста проходят по Белоруссии с 9 августа, когда действующий глава республики Александр Лукашенко победил на президентских выборах, набрав 80,1% голосов. Оппозиция не признала итоги выборов. В первые дни акции вылились в жесткие столкновения манифестантов с правоохранительными органами. Страны Евросоюза на подавление митингов отреагировали санкциями.

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Комментарии (4)

медведь Дмитрий
ПиП а ты белорус ? Просто так возмущаешься,как будто тебе не заплатят .
Печенеги и половцы
Лукавый жулик. Он не побеждал, а приказал фальсифицировать! Поражают твари дрожащие, которые этот приказ выполнили и теперь соучастники преступления.
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