В центре Минска задержали журналистов, освещающих акции протеста

Правоохранительные органы в центре Минска начали задерживать журналистов в преддверии несанкционированного оппозиционного «Марша гордости».



Как 11 октября сообщает «Интерфакс», задержаны порядка десяти сотрудников местных и российских СМИ. Среди них корреспонденты ТАСС, БелаПАНа, Белты и других изданий. По данным издания, ОМОН подъехал к корреспондентам, готовящимся освещать акцию, возле ТЦ «Галерея». Силовики подошли к ним и без разговоров начали отводить их в автобус.

В МВД подтвердили факт задержания. По словам представителя ведомства, все задержанные доставлены в Октябрьский РОВД Минска для проверки документов. Среди них три российских журналиста, сообщает «РИА Новости».